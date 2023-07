Der KVV plane , die Bus-Fahrpläne für letzten Schultag vor den Sommerferien anzupassen, wie er per Pressemeldung ankündigt. An diesem Tag ende der Unterricht in der Regel früher, weshalb zahlreiche Buslinien umgelenkt werden müssen, um den Schüler eine reibungslose Heimfahrt zu ermöglichen.

Es werden daher zusätzliche Fahrten auf verschiedenen Linien angeboten. Regulären Fahrten nach 13 Uhr entfallen. Die Maßnahmen gelten für Buslinien im Großraum Karlsruhe und der näheren Umgebung und nur am Mittwoch, 26. Juli.