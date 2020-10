vor 45 Minuten Pforzheim Fünf Männer nach Pforzheimer Messerattacke in U-Haft

Nach einer Auseinandersetzung mit einem lebensgefährlich Verletzten in Pforzheim sind fünf Männer in Untersuchungshaft gekommen. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten, wurden die Verdächtigen im Alter zwischen 21 und 23 Jahren am Donnerstag festgenommen.