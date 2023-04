Wie das Iranische Kulturzentrum e. V. in einer Pressemitteilung bekannt gibt, organisiert es eine Frühlingsparade am Samstag um 15 Uhr. Vom Rondell- zum Friedrichsplatz planen die Vertreter des Kulturzentrums ihren Demonstrationsmarsch, begleitet von traditioneller Musik und mit persischer Küche gestärkt.

Am Montag, den 1. Mai, nimmt das Kulturzentrum außerdem an der Kundgebung "Ungebrochen solidarisch" teil und bietet am Marktplatz persische kulinarische Köstlichkeiten sowie Redebeiträge zum aktuellen Status der Gewerkschaften und der iranischen Revolution an. Am 6. Mai findet schließlich eine Demonstration zur Solidarität mit der iranischen Revolution statt, wie es in der weiteren Nachricht heißt.