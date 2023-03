Es ist der Startschuss für die Schausteller in Karlsruhe.

Denn von Samstag, 1. April, bis Montag, 10. April, kehrt das Karlsruher Frühlingsfest auch im Jahr 2023 zurück auf den Messplatz. Das Frühlingsfest der Schausteller ist nicht zu verwechseln mit der Karlsruher Frühjahrsmess'! Die findet nämlich erst Anfang Juni statt.

Geboten wird den Gästen alles was das Herz begehrt. Von Autoscooter bis hin zu Riesenrad und Break Dance. Ebenso dürfen sich Besucher auf viele Leckereien freuen.

Öffnungszeiten Frühlingsfest der Schausteller

Montag bis Samstag: 14 Uhr und 22 Uhr

Sonntag, Feiertag: ab 12 Uhr

Am 6. April ist Familientag mit stark ermäßigten Preisen.

Am Karfreitag, 7. April, bleibt das Frühlingsfest geschlossen.

Frühlingsfest 2023 in Karlsruhe: Anfahrt und Parken

Der Messplatz in der Karlsruher Oststadt ist am besten mit der Bahn erreichbar. Dazu einfach an der Haltestelle "Tullastraße" aussteigen. Wer mit dem Auto anreisen möchte, findet über die Zufahrt der Durlacher Allee rund um das Veranstaltungsgelände einige Parkplätze.