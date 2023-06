Von einer "wunderbaren Eröffnung mit ganz tollen Fahrgeschäften" spricht Armin Baumbusch, der Leiter des Karlsruher Marktamtes, unter dessen Federführung die Frühjahrsmess' am Freitag an den Start ging. Mit welcher Bildgewalt die Mess' ihre Besucher am Freitagabend verzauberte, hält ka-news-Fotograf Thomas Riedel in einer Bilderstrecke fest.

Bild: Thomas Riedel An Vielfalt mangelt es den Fahrgeschäften gewiss nicht. Viel eher hat man fast den Eindruck, als würden sämtliche physikalischen Gesetze dazu genutzt werden, um den Besuchern einen Adrenalinrausch zu verschaffen. Etwa durch die klassische Achterbahn "Wilde Maus". Bild: Thomas Riedel Oder einem Kettenkarussel. Bild: Thomas Riedel Ein Riesenrad darf nicht fehlen. Bild: Thomas Riedel Die Mutigeren können sich vom "Hot Shot" gen Abendhimmel schießen lassen. Bild: Thomas Riedel Der "Chaos Pendel" ist nichts für schwache Nerven. Bild: Thomas Riedel Genauso wenig wie das "Devil Rock"-Karusell. Bild: Thomas Riedel Ein Highlight der Fahrgeschäfte ist der "Höllenblitz", eine Indoor-Achterbahn, die Thomas Riedel als Freizeitpark-Erlebnis weit jenseits eines gewöhnlichen Jahrmarktes beschreibt. Bild: Thomas Riedel Entsprechend wundert es nicht, dass sich die Leute gerne und zahlreich auf die Sitze Wägen der verschiedenen Fahrgeschäfte wagen. Bild: Thomas Riedel Für das leibliche Wohl ist natürlich ebenfalls gesorgt. Von heimatlichen Brezeln bis zu Churros gibt es etwas für die meisten Geschmäcker. Bild: Thomas Riedel Genauso finden sich Sitzbänke fürs gemütliche Beisammensein auf dem Gelände. Bild: Thomas Riedel Dass sich die Leute auf der Mess' wohlfühlen, zeigt sich schon daran, dass der Platz durchgehend gut besucht ist. Bild: Thomas Riedel Auch als das Sonnenlicht spärlicher wird, füllt sich die Mess' weiter und weiter. Bild: Thomas Riedel Abschließend war der erste Abend der Frühjahrsmess' sicherlich ein buntes Erlebnis - wörtlich und im übertragenen Sinne. Denn wo der Messplatz in allen Farben leuchtet, genießen die Leute den späten Frühling. Bild: Thomas Riedel Alle Bilder zum ersten Frühjahrsmess'-Abend: Bildergalerie Frühjahrsmess' Eröffnung