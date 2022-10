Eggenstein-Leopoldshafen vor 2 Stunden

Frontalzusammenstoß mit Falschfahrer: Ein Toter in bei Eggenstein

Bei einem Frontalzusammenstoß mit einem Falschfahrer nahe Eggenstein-Leopoldshafen ist ein Mann ums Leben gekommen. Wie die Polizei am Samstagmorgen mitteilte, fuhr ein 30-Jähriger in der Nacht auf Samstag auf der Bundesstraße 36 und wendete sein Auto auf dem Beschleunigungsstreifen in die Gegenrichtung. Dort stieß der Wagen fast mit einem entgegenkommenden Auto zusammen.