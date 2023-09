Nach derzeitigem Erkenntnissen fuhr der Motorradfahrer gegen 6 Uhr auf der Carl-Metz-Straße in Richtung Durmersheimer Straße. Im Bereich einer langgezogenen Rechtskurve kam er aus noch unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit einem entgegenkommenden Lastwagen.

Laut Polizei habe die 64-jährige Lkw-Fahrerin offenbar noch versucht zu bremsen und nach rechts auszuweichen. "Trotzdem kam es zu einem Frontalzusammenstoß in dessen Folge der 51-Jährige auf die Fahrbahn geschleudert wurde", so die Polizei in einer Mitteilung. Im weiteren Verlauf beschädigte das Motorrad noch ein weiteres geparktes Auto.

Der Motorradfahrer erlitt nach ersten Erkenntnissen der Verkehrspolizei Karlsruhe schwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge der Unfallbeteiligten waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden liegt nach ersten Schätzungen bei etwa 18.000 Euro.