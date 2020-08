Am "Dreizack" in Rheinstetten wurde erstmalig ein Gewässer von dem Kalikokrebs befreit und saniert. Die hochinvasive Tierart breitet sich seit vielen Jahren am Oberrhein aus, und bedroht einheimische Amphibien und Libellen. Der Stadt Rheinstetten ist es nun gemeinsam mit Biologen der Pädagogischen Hochschule Karlsruhe gelungen den Kalikokrebs zu entfernen.

Am "Dreizack" in Rheinstetten quaken die Laubfrösche wieder und auch die Königslibellen sind zurück. Biologen der Pädagogischen Hochschule Karlsruhe sowie der Stadt Rheinstetten ist es gelungen, ein Gewässer erstmals vollständig vom Kalikokrebs zu befreien und erfolgreich zu sanieren.

Baumstämme und Kies

Im Rahmen eines von der Stiftung Naturschutzfonds Baden-Württemberg geförderten Forschungsprojekts haben die Wissenschaftler Maßnahmen entwickelt, die Wirkung zeigen: Baumstammbarrieren um das Gewässer und Kies auf dem Boden verhindern, dass sich die hochinvasiven Krebse dort ansiedeln. Seit vielen Jahren breitet sich der hochinvasive Kalikokrebs am Oberrhein aus und bedroht einheimische Amphibien und Libellen.

"Im Dreizack gibt es jetzt eindeutig keine Kalikokrebse mehr", so Andreas Stephan, Doktorand am Institut für Biologie und Schulgartenentwicklung in einer entsprechenden Pressemeldung. "Seit Monaten haben wir in den 25 Fangsteinen, mit denen wir das Monitoring des Gewässers realisieren, keine Kalikokrebse mehr gefangen. Die Art ist dort definitiv nicht mehr vorhanden."