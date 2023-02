Ein WLAN-Router, der nicht funktioniert, nervt. Mitten im Film, beim Sport-Livestream oder im Videoanruf mit dem Chef setzt das Internet plötzlich aus. Beim Blick auf die FritzBox zeigt sich häufig das gleiche Bild: Eines oder mehrere Lämpchen des Routers, die in der Regel dauerhaft leuchten sollten, blinken auf einmal.

Mit der FritzBox ist also etwas nicht in Ordnung. Aber welches Lämpchen weist auf welche Fehlermeldung hin? Und wie kann man das Problem wieder möglichst schnell beheben?

FritzBox blinkt: Welche Lämpchen gibt es?

Die FritzBox-Modelle der Firma AVM sind in vielen deutschen Haushalten vertreten und versorgen täglich Millionen Menschen in Deutschland mit einer Internetverbindung. Die FritzBox-Modelle, etwa die Standardmodelle 7390, 7490 und 7590, besitzen fünf grün leuchtende LED-Lämpchen. Wenn die Lämpchen dauerhaft leuchten, ist normalerweise alles in Ordnung. Erst wenn sie anfangen zu blinken, deutet das auf ein Problem hin.

Die LED-Lämpchen sind beschriftet mit den Worten "Power", "Internet", "Festnetz", "WLAN" und "Info". Blinkende Lämpchen können unterschiedliche Dinge bedeutet, nicht immer muss es sich um ein Problem handeln. Hier eine Auflistung der potenziellen Ursachen für ein blinkendes Lämpchen und wie Sie die Fehler beheben können.

FritzBox: Power-Lämpchen blinkt

Zunächst zum ersten Lämpchen, dem Power-Lämpchen. Die LED blinkt häufig, nämlich wenn die FritzBox an das Stromnetz angeschlossen oder neu gestartet wird. Bei diesem Blinken wird signalisiert, dass der WLAN-Router eine Verbindung zur Vermittlungsstelle des DSL-Anbieters aufbaut. So weit so gut, der Prozess kann manchmal bis zu zehn Minuten dauern.

Wenn das Power-Lämpchen allerdings nicht mehr aufhört zu blinken, ist das eine schlechte Nachricht. Das bedeutet nämlich, dass keine DSL-Verbindung hergestellt werden kann. Hier gibt es nun einige Dinge zu tun:

Zunächst sollte das Internetkabel, das die FritzBox mit DSL-/Kabel-Dose bzw. der Glasfaser-Box in der Wand verbindet, überprüft werden: Steckt das Kabel fest in beiden Enden? Können vielleicht Schäden erkannt werden, die darauf hinweisen, dass das Kabel defekt sein und einen Wechsel benötigen könnte? Löst das nicht das Problem, kann es sein, dass der Internetanbieter vielleicht (temporäre) Störungen hat und das Internet deshalb nicht funktioniert. Um das zu klären, ruft man am besten beim Anbieter direkt an oder wirft einen Blick auf die Website.

FritzBox: Info-Lämpchen blinkt oder leuchtet rot

Das Info-Lämpchen blinkt in der Regel dann, wenn ein Systemupdate durchgeführt wird. Hierbei darf auf keinen Fall die Stromverbindung unterbrochen werden, da dadurch die FritzBox kaputtgehen kann. Die Info-LED blinkt auch dann, wenn gerade eine Übertragung der WLAN-Sicherheitseinstellungen auf einen USB-Stick stattfindet oder ein DECT-Telefon oder Smart-Home-Gerät an der FritzBox angemeldet wird.

Das Info-Lämpchen, das in der Regel wie alle anderen Lämpchen grün leuchtet, kann aber nicht nur grün blinken, sondern manchmal auch rot leuchten. Passiert das, ist in der Regel eine fehlerhafte Telefon- und Internetverbindung oder ein fehlgeschlagenes Update der Grund. Um herauszufinden, was genau das Problem ist, muss die Übersichtsseite der FritzBox aufgerufen werden.

Ist ein fehlgeschlagenes Update das Problem, sollte man den Router ganz einfach durch aus- und wiedereinstecken neu starten. Ist eine fehlerhafte Verbindung das Problem, müssen die Providerdaten für den Internetzugang unter Internet und Zugangsdaten auf ihre Richtigkeit geprüft werden. Leuchtet das Info-Lämpchen nach all diesen Schritten nach wie vor rot, sollte man sich an den Hersteller der FritzBox, AVM, wenden.

WLAN-Lämpchen der FritzBox blinkt oder leuchtet gar nicht: Was tun?

Auch beim WLAN-Lämpchen gilt: Wenn es durchgehend leuchtet, ist alles in Ordnung und das WLAN sollte aktiv sein. Blinkt die LED, wird das WLAN gerade aktiviert, etwa nach einem Neustart. Auch wenn die W-LAN-Einstellungen geändert wurden, blinkt das Lämpchen zeitweise.

Es kann auch vorkommen, dass die W-LAN-LED überhaupt nicht leuchtet. Das bedeutet, dass das WLAN deaktiviert ist. Möchte man das WLAN wieder aktivieren, reicht ein Drücken auf die Taste neben dem WLAN-Lämpchen.

Probleme mit Fritz-Box: Internet-LED blinkt

Hier muss unterschieden werden: Bei älteren FritzBox-Modellen ohne Modem wie der FritzBox 4040 ist ein blinkendes Internet-Lämpchen ein Zeichen für eine unterbrochene Internetverbindung. Um sie zu beheben, muss die Internetverbindung des verbundenen Modems beziehungsweise Modem-Routers geprüft werden.

Bei neueren FritzBox-Modellen, die ein eingebautes Modem besitzen, weist das Blinken des Internet-Lämpchens darauf hin, dass neue Nachrichten in der Mailbox des Providers zu finden sind. Dabei kann es sich zum Beispiel um E-Mails, Faxe oder bei Geräten, die diese Funktion unterstützen, Sprachnachrichten handeln.

Festnetz-Lämpchen bei FritzBox blinkt

Dieses Lämpchen heißt je nach Modell "Festnetz", "FON" oder "Fon/DECT". Während einem Telefonat leuchtet das Lämpchen. Wenn es blinkt, ist es ein Hinweis darauf, dass neue Nachrichten in der Mailbox angekommen sind.

Einige ältere FritzBox-Modelle haben auch ein DECT-Lämpchen. Dabei handelt es sich um DECT-Funkverbindungen. Leuchtet das Lämpchen, ist die DECT-Basis der FritzBox aktiv. Blinkt das Lämpchen hingegen, bedeutet das, dass sich ein Schnurlostelefon oder Smart-Home-Gerät am Router anmeldet.

Bei neuen FritzBox-Modellen: Connect/WPS-Lämpchen blinkt

Bei aktuellen FritzBox-Modellen gibt es neben den beschriebenen Lämpchen auch eine Connect/WPS-LED. Neben dem Lämpchen gibt es eine Taste, die gedrückt werden muss, damit die FritzBox nach einem Gerät sucht, das zur Anmeldung per DECT oder WPS verfügbar ist. Während diesem Prozess blinkt das Lämpchen. Blinkt es sehr schnell, ist die Verbindung fehlgeschlagen. Das kann passieren, wenn sich zwei Geräte gleichzeitig verbinden möchten. Dann muss der Vorgang mit einem Gerät wiederholt werden.