Karlsruhe vor 1 Stunde

Friedliche Demo bleibt friedlich: Die Karlsruher Polizei über den CSD 2023

Bei bestem Wetter und ebenso guter Stimmung zog sich am Samstagnachmittag ein Aufzug zum Thema "Stand up. For Love!" durch die Karlsruher Innenstadt. Nach Ende der Kundgebung bilanziert die Polizei einen vollkommen friedlichen Verlauf. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer zogen nach Auflösung der Versammlung auf den Markt- und Schlossplatz weiter, wo noch bis in die späten Abendstunden ein "Familienfest" stattfinden wird.