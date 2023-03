Karlsruhe vor 1 Stunde

Fridays for Future trifft auf ver.di: Alle Bilder zum Streik in Karlsruhe

Der Warnstreik von ver.di und Fridays for Future (FFF) hat am Freitag unter anderem für ausfallende Bahnen und genervte Reisende gesorgt. Statt am Arbeitsplatz versammelten sich die Mitarbeiter von VBK und Co. gegen 12 Uhr am Marktplatz, um für ihre Forderungen zu demonstrieren. Unter anderem fordern sie eine Lohnerhöhung um 10,5 Prozent. Anschließend lief der Demo-Zug durch die Innenstadt. Wie es vor Ort aussah, hat ka-news.de bildlich festgehalten.