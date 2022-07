von (ps/cak)

"Die Leben und Wohlergehen von Menschen und der Erhalt unserer Lebensgrundlagen wird immer noch dem Profit untergeordnet, fossile Infrastruktur wird weiter ausgebaut, und Maßnahmen gegen die Klimakrise werden blockiert", heißt es in einer Mitteilung der Klimabewegung. Dieser Zustand sei nicht akzeptabel.

Deshalb werde auch in Karlsruhe demonstriert. Ab 11:30 Uhr im City Park möchte FFF mit einer Kundgebung starten und anschließend in einem Demonstrationszug durch die Stadt laufen. Die Staaten des Globalen Nordens hätten mit ihrer neokolonialen Politik und Wirtschaft sowie mit der dadurch bedingten Klimakrise enorme Schäden im Globalen Süden verursacht. Die Aktivisten fordern, diese finanziell auszugleichen und gleichzeitig nicht länger Investitionen in fossile Energieträger zu unterstützen, wie Scholz es zuletzt beim G7-Gipfel getan hatte.