Karlsruhe vor 1 Stunde

Fridays For Future demonstriert am 24. November in Karlsruhe

Für das Klima will Fridays For Future am 24. November erneut durch die Straßen ziehen. Dabei wollen die Aktivisten gegen die Novellierung (Abänderung) des Klimaschutzgesetzes demonstrieren. Zeitgleich mit dem Bundesparteitag der Grünen geht es um 15.30 Uhr in der Messeallee 1 in Rheinstetten los.