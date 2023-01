von (ps/cak)

Wie die Stadt Karlsruhe mitteilt wandern auch in der Fächerstadt wieder die Amphibien zu ihren Laichgewässern. Bereits Anfang Januar seien die ersten Springfrösche losgezogen, bald werden Erdkröten folgen. Die Tiere müssen dabei oft Straßen überqueren und sind auf Schutzmaßnahmen und Hilfe angewiesen. Dabei ist das Auf und Ab der aktuellen Witterung für die Amphibien sehr ungünstig. Zudem sind viele Laichgewässer noch nicht ausreichend gefüllt.

Auch in Karlsruhe wandern nun wieder die Amphibien. | Bild: Stadt Karlsruhe

Die Wanderstrecken an der B3 bei Grötzingen, am Regenrückhaltebecken Durlach und am Rosenhof Neureut werden auch dieses Jahr durch ehrenamtliche Helfer betreut. Die Straße durch den Weiherwald soll bei Bedarf in den Nachtstunden gesperrt werden. Entsprechende Hinweisschilder sind zu beachten.

Auch die Jean-Ritzert-Straße am Turmberg wird zwischen Schützenhaus und Rittnertstraße bei Bedarf gesperrt, ebenso die Straße „Alte Bahnlinie“ beim Neureuter Heidesee. Im unteren Teil der Reichardtstraße am Turmberg sind bei Bedarf Menschen an der Strecke unterwegs, um die wandernden Erdkröten abzusammeln. Hier ist eine besondere Rücksichtnahme zum Schutz der Ehrenamtlichen notwendig. Zu Beginn der Wanderungen werden auch hier Warnschilder und Zäune aufgestellt.

Neben diesen Wanderstrecken werden 2023 wieder die wandernden Erdkröten im Schlossgarten Karlsruhe sowie in Hohenwettersbach (Dürrenwettersbacher Straße/Hopfenäcker) betreut. Am Mastweideweg in Durlach wandern viele Molche, darunter auch die seltenen Kammmolche, über einen Radweg. Um eine den Verhältnissen angepasste, gemäßigte Geschwindigkeit wird dringend gebeten, insbesondere auch zum Schutz der Helfenden.

Bei entsprechenden Witterungsbedingungen können Amphibienwanderungen auch spontan auftreten. Auf der L 623 von Wolfartsweier nach Grünwettersbach ist mit wandernden Feuersalamandern zu rechnen. Amphibienwanderungen sind auch auf der Kleinsteinbacher Straße zwischen Stupferich und Kleinsteinbach (im Bereich des Waldes) und rund um die Bergwaldsiedlung zu erwarten.