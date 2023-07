Vom 20. Juli bis zum 20. August findet die Fußball-WM der Frauen 2023 in Neuseeland und Australien statt. Aufgrund der Zeitverschiebung zwischen Deutschland und den beiden Gastgeberländern finden die Spiele hierzulande meistens am Vormittag statt. Im ersten Gruppenspiel der Weltmeisterschaft 2023 muss der deutsche WM-Kader der Frauen gegen Marokko ran. Die Marokkanerinnen nehmen zum ersten Mal an einer WM teil, nachdem sie sich 2022 über den Afrika-Cup der Frauen für das Turnier qualifiziert hatten. Zwar unterlag das Team von Trainer Reynald Pedros im Finale mit Südafrika, die Qualifikation war aber schon mit dem Einzug ins Halbfinale geglückt.

Wann findet das Spiel zwischen Deutschland und Marokko bei der Frauen-WM 2023 statt? Wie läuft die Übertragung der Partie und wird es die Begegnung auch im Free-TV zu sehen geben? Antworten auf diese Fragen und alle Infos zum ersten Deutschland-Spiel bei der Frauen-WM 2023 haben wir hier für Sie.

Deutschland gegen Marokko bei der Frauen-WM 2023: Termin und Uhrzeit für den Anstoß

Laut Spielplan der Frauen-WM 2023 findet das Spiel zwischen Deutschland und Marokko am 24. Juli 2023 statt. Anstoß ist um 10.30 Uhr deutscher Zeit, während die Spielerinnen im MelbourneRectangular Stadium um 18.30 Uhr Ortszeit auf den Anpfiff warten. Es ist das erste Spiel der DFB-Frauen in der Gruppenphase des Turniers.

Das Stadion in Melbourne ist einer von Spielorten bei der Frauen-WM 2023. Vier Austragungsorte befinden sich in Neuseeland, während in Australien in insgesamt sechs verschiedenen Stadien gespielt wird. Die Spielstätten in Australien befinden sich in drei Zeitzonen, weshalb es im Gegensatz zu Turnieren in Europa so viele unterschiedliche Anstoßzeiten gibt.

Deutschland - Marokko live im Free-TV und Stream: Übertragung der Frauen-WM 2023

Die Frage danach, welche Sender die Übertragung der Fußball-WM der Frauen 2023übernehmen werden, war lange Zeit ungeklärt. Die FIFA konnte sich mit dem ursprünglichen Angebot von ARD und ZDF nicht anfreunden, weshalb bis Mitte Juni nicht klar war, ob das Turnierüberhaupt im deutschen Fernsehen zu sehen sein würde. Schließlich konnte die Europäische Rundfunkunion (EBU) jedoch eine grundsätzliche Vereinbarung mit dem Fußball-Verband treffen, was den beiden öffentlich-rechtlichen Sendern nun die Übertragung aller Spiele ermöglicht.

Für die Übertragung des Spiels zwischen Deutschland und Marokko ist das ZDF zuständig. Die Partie läuft damit natürlich zum einen live im Free-TV und zum anderen parallel zur TV-Ausstrahlung im Live-Stream des Senders. Alle Infos zur Übertragung auf einen Blick:

Deutschland vs. Marokko bei der Frauen-WM 2023: Bilanz der beiden Nationalteams

Die beiden Frauen-Nationalmannschaften von Deutschland und Marokko sind sich bisher noch nie auf dem Rasen begegnet. Das liegt wohl auch daran, dass Marokko es bisher noch nie auf die größeren Bühnen des Frauenfußballs geschafft hat. Wer ist nun der Favorit im ersten WM-Gruppenspiel? Diese Frage lässt sich leicht beantworten: Ganz klar die deutsche Nationalmannschaft. Nach den enttäuschenden Vorstellungen der Männer bei der WM in Katar sowie der U21-Nationalmannschaft bei der EM in diesem Jahr, ruht die letzte Hoffnung auf ein erfolgreiches Turnier nun auf den Schultern der DFB-Damen.

Die Mannschaft von Trainerin Martina Voss-Tecklenburg belegt hinter den USA derzeit den zweiten Platz auf der FIFA-Weltrangliste. Marokko nimmt dagegen den 72. Platz ein. Das ist natürlich kein Garant für einen Sieg der deutschen Frauen, aber ohne direkten Vergleich ist die Liste vor dem Spiel zumindest ein Anhaltspunkt.