Frauen in Karlsruhe belästigt: Flaschensammler zieht in der Bismarckstraße blank

Wie die Polizei in einer Pressemitteilung informiert, soll ein nackter Mann am Donnerstagmorgen, gegen 0.45 Uhr, einige Male über die Bismarckstraße gerannt sein und belästigte währenddessen insgesamt vier Frauen, indem er an seinem Geschlechtsteil manipulierte. Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat, kann sich mit dem Kriminaldauerdienst der Polizei Karlsruhe unter der Telefonnummer 0721/666-5555 in Verbindung setzen.