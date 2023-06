Bald ist es so weit und die die Fußball-WM der Frauen 2023 startet in Australien und Neuseeland. Das Turnier findet in diesem Jahr vom 20. Juli bis zum 20. August statt. Die deutschen Fußballerinnen sind schon fast fertig mit den Vorbereitungen auf die WM, doch ein letztes Länderspiel steht davor auf dem Programm. Das Spiel gegen Sambia wird damit zur Generalprobe für die deutsche Mannschaft.

Auch die sambische Frauen-Fußball-Nationalmannschaft hat sich für die diesjährige WM qualifiziert. Allerdings sind die deutsche und die sambische Mannschaft in je unterschiedlichen Gruppen, weshalb ein Aufeinandertreffen im Turnier als eher unwahrscheinlich gilt. Nichtsdestotrotz stellt das Spiel gegen einen weiteren WM-Teilnehmer eine gute Belastungsprobe für das deutsche Team kurz vor Turnierbeginn dar.

Das SpielDeutschland - Sambia wird live im Free-TV gezeigt. Wann die Generalprobe für die DFB-Frauen stattfindet und wo sie zu sehen ist, erfahren Sie hier bei uns.

Deutschland - Sambia: Termin und Uhrzeit des Spiels im Frauen-Fußball

Für die Spielerinnen der deutschen Nationalmannschaft wird es langsam ernst. Am 20. Juli beginnt die Frauen-Fußball-WM in Australien und Neuseeland. Am 24. Juli hat die DFB-Elf dann ihr erstes Spiel in Gruppe H gegen Marokko. Bis es so weit ist, bleibt laut dem Spielplan der Fußball-Nationalmannschaft der Frauen nur noch das Spiel gegen Sambia zur Vorbereitung. Diese Generalprobe für die deutschen Fußball-Frauen findet am 7. Juli statt. Es ist ein letztes Heimspiel für die Fußballerinnen im Sportpark Ronhof in Fürth, bevor es für sie ans andere Ende der Welt geht. Anpfiff der Partie ist um 20.30 Uhr.

Frauen-Fußball: Übertragung von Deutschland gegen Sambia live im Free-TV und Stream

Auch durch die Erfolge der DFB-Frauen bei vergangenen Weltmeisterschaften ist der Frauen-Fußball immer populärer geworden. Mittlerweile werden nicht mehr nur Spiele der Männer- sondern auch der Frauen-Nationalmannschaft im Fernsehen gezeigt. Selbst einige der Vorbereitungsspiele auf die kommende WM sind schon im Free-TV zu sehen. Darunter fällt natürlich auch das als Generalprobe gewertete SpielDeutschland gegen Sambia. Ähnlich wie bei den meisten vergleichbaren Länderspielen der DFB-Männer übernimmt auch bei den DFB-Frauen der öffentlich-rechtliche Rundfunk die Übertragung. Die Partie Deutschland - Sambia ist am 7. Juli ab 20.15 Uhr in der ARD zu sehen.

Auch im Live-Stream ist das Spiel kostenlos verfügbar. Die ARD bietet auch die Möglichkeit, die Partie auch online live zu verfolgen. Das aktuelle Programm des Senders wird zeitgleich live in der ARD-Mediathek gestreamt.

Hier finden Sie noch einmal alle Infos zum SpielDeutschland gegen Sambia in der Übersicht:

Was: Deutschland gegen Sambia, Frauen-Fußball-Länderspiel

Deutschland gegen Sambia, Frauen-Fußball-Länderspiel Datum: Freitag, 7. Juli 2023

Freitag, 7. Juli 2023 Uhrzeit: 20.30 Uhr

20.30 Uhr Ort: Sportpark Ronhof, Fürth

Sportpark Ronhof, Fürth Free-TV: ARD

ARD Live-Stream: ARD

Frauen-Fußball: Bilanz der Partie Deutschland vs. Sambia

Die Fußballerinnen der deutschen National-Elf sind bereits zu großen Teilen Turniererprobt. Die meisten waren schon bei der Fußball-EM 2022 mit dabei. Gegen die Spielerinnen von Sambia haben sie aber zumindest im Rahmen eines Länderspiels noch nicht gespielt. Denn es handelt sich bei der Partie am 7. Juli um das erste Aufeinandertreffen der deutschen und der sambischen Nationalmannschaft im Frauen-Fußball.

Nachdem die Fußballerinnen des deutschen Kaders bereits bei der EM im vergangenen Jahr nur knapp am Titel vorbeigeschrammt sind, sind sie einer der Favoriten für den Titel. Eine Niederlage im Vorbereitungsspiel gegen Sambia wäre für die Mannschaft daher kaum hinnehmbar. Außerdem ist das Spiel für sie noch von Bedeutung, da im Anschluss bekannt gegeben wird, welche Spielerinnen aus dem erweiterten Kader auch wirklich bei der WM mit dabei sind.