vor 2 Stunden Karlsruhe Frau stürzt vom Balkon und stirbt: Partner unter Verdacht

Eine Frau ist in der Karlsruher Ebertstraße vom Balkon einer Wohnung im vierten Stock gestürzt und gestorben. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, verstarb die Frau am Samstagabend trotz der Wiederbelebungsversuche der Rettungskräfte. Zeugenaussagen zufolge kam es zuvor zu einem Streit zwischen der 42-Jährigen und ihrem Partner, dem Inhaber der Wohnung.