vor 21 Stunden Karlsruhe Frau bedroht Kinder mit Schwert in Karlsruhe

Eine mutmaßlich psychisch beeinträchtige Frau hat in Karlsruhe drei Jungen bedroht. Die Kinder gaben an, dass die Frau mit einem Schwert oder einer Sense bewaffnet war, wie ein Polizeisprecher am Dienstag mitteilte. Die drei 11 bis 12 Jahre alten Buben wurden nicht verletzt, die Frau rannte den flüchtenden Kindern am Montag jedoch ein Stück hinterher. Ihre Eltern erstatteten Anzeige.