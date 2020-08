vor 1 Stunde Karlsruhe Forum Recht: Neuer Standort am Rondellplatz?

Angesichts der anhaltenden Kritik aus der Karlsruher Bevölkerung am geplanten Standort des "Forum Recht" auf dem Gelände des Bundesgerichtshofs am Karlstor zeigt sich Ingo Wellenreuther offen für einen anderen Standort der geplanten Bundeseinrichtung. Das teilt der Karlsruher Bundestagsabgeordnete in einer Information an die Presse mit. In den Fokus ist dabei das markgräfliche Palais am Rondellplatz gerückt.