Seit Anfang März läuft die neue Formel 1-Saison. Auch dieses Jahr wird wieder in Barcelona um den Sieg beim Großen Preis von Spanien gefahren. Schon seit 1951, einem Jahr nach Gründung der Formel 1, findet das Rennen in Spanien statt. Die Rennstrecke hat sich jedoch im Laufe der Zeit immer wieder gewandelt. Seit 1991 ist allerdings auch hier Stabilität gewonnen worden und das Rennen findet seitdem in der Circuit de Barcelona-Catalunya statt.

Für den mittlerweile in den Ruhestand gegangenen Rekord-Weltmeister Sebastian Vettel war der letzte Spanien-GP im Jahr 2022 ein besonderes Erlebnis. Nicht etwa, weil er sein letztes Rennen auf der Strecke mit einer besonderen sportlichen Glanzleistung beendet hätte - der Ausnahme-Fahrer belegte lediglich den elften Platz. Stattdessen wurde er bestohlen und konnte seine Habseligkeiten, mit Ausnahme seiner Kopfhörer, auch nicht wiedererlangen. Also trotz des nicht ganz so gut gelaufenen Rennens wird ihm sein letztes Mal beim Spanien GP sicherlich in Erinnerung bleiben.

Das sind die Uhrzeiten und die Termine im Zeitplan beim Spanien-GP 2023

Wie immer wird beim Spanien-GP das ganze Wochenende lang Programm geboten. Am Freitag, 2. Juni 2023, finden das erste und das zweite Training statt, am Tag darauf dann das dritte Training und anschließend das Qualifying. Schließlich findet dann am Sonntag das große Rennen statt. Für die deutschen Zuschauer recht praktisch ist, dass sich die Uhrzeit in Barcelona nicht von der bei uns unterscheidet. Das Rennen kann also Sonntagnachmittag um 15.00 Uhr zu gewohnter Zeit live mitverfolgt werden. Die Termine und Uhrzeiten beim Grand-Prix von Spanien im Überblick:

Training 1: 2. Juni, 13.30 - 14.30 Uhr

2. Juni, 13.30 - 14.30 Uhr Training 2: 2. Juni, 17.00 - 18.00 Uhr

2. Juni, 17.00 - 18.00 Uhr Training 3: 3. Juni, 12.30 - 13.30 Uhr

3. Juni, 12.30 - 13.30 Uhr Qualifying: 3. Juni, 16.00 - 17.00 Uhr

3. Juni, 16.00 - 17.00 Uhr Rennen: 4. Juni, 15.00 Uhr

Laut Formel 1-Rennkalender ist der Spanien-GP das achte Rennen des Jahres. Den Startschuss für die Saison bildet auch diesmal wieder der Große Preis von Bahrein in Sakhir.

Der Grand-Prix von Spanien 2023: Alle Infos zur Strecke

Die Rennstrecke beim Spanien-GP hat eine bewegte Geschichte hinter sich. Die ersten Male, bei denen das Rennen ausgetragen wurde, fand der Spanien-GP auf dem Circuit de Pedralbes in Barcelona statt. Danach wechselten sich eine andere Rennstrecke in Barcelona und eine in Madrid jährlich ab. Von 1975 an fand der Große Preis von Spanien allerdings nur noch in Madrid statt. Da sich die katalanische Hauptstadt das nicht bieten lassen wollte, wurde die Circuit de Catalunya gebaut. Diese Strecke holte die Formel 1 zurück nach Barcelona. Der Name der Stadt wurde schließlich 2013 auch in den Streckennamen mit aufgenommen und diese in Circuit de Barcelona-Catalunya umbenannt.

Die 4.675 km lange Strecke ist nicht nur in der Formel 1 beliebt. Auch der Große Preis von Katalonien zur FIM-Motorrad-Weltmeisterschaft findet hier statt. Nach einem tödlichen Unfall eines Motorradfahrers im Jahr 2016 wurden allerdings einige Veränderungen an der Strecke vorgenommen. Nach Kurve 13 wurde eine neue Schikane eingebaut, die die Strecke von der bei der Formel 1 gefahrenen abweichen lässt. Die Gesamtlänge der Circuit de Barcelona-Catalunya ändert sich dadurch auf 4.652 km.