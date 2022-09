"Private Flüge gehören zum umweltschädlichsten, was eine Einzelperson tun kann", sagt Mathilde Göttel von der Linken Gemeinderatsfraktion. Dagegen will die Stadträtin aus Karlsruhe etwas unternehmen und zwar mittels eines Verbots.

Luftverkehr: Umweltsünder Nummer eins?

"Es braucht angemessene gesellschaftliche Rahmenbedingungen - ein Lande- und Startverbot für Privatflugzeuge gehört dazu", so Die Linke in ihrem Antrag im Gemeinderat. Die CO2-Emissionen der Privatjets überträfen den ohnehin emissionsstarken Linienflugverkehr um ein Vielfaches, erklärt Göttel in der Antragsbegründung.

Eine Infografik aus dem Transport- und Umweltreport der Europäischen Umweltagentur 2020. | Bild: Europäische Umweltagentur

Der Transport und Umweltreport der Europäischen Umweltagentur (EEA) aus dem Jahr 2020 relativiert diese Ansicht. Dort heißt es: "Fliegen ist nicht unbedingt die umweltschädlichste Transportwahl. Diese Rolle wird häufig von dem konventionellen Auto eingenommen. Am nachhaltigsten ist tatsächlich das Zugfahren – wegen der hohen Kapazität."

Karlsruhe Ein tierisch guter Mitarbeiter: Im Städtischen Klinikum spendet Golden Retriever "Hannes" den Patienten Trost Das könnte Sie auch interessieren

Eine Autofahrt mit vier Personen sei, laut Bericht der EEA, weit unbedenklicher – was einzelnen "Privat-Autofahrer" zu den Top-Umweltsündern machen müsste. Der Antrag der Linke richtet sich jedoch an Privatflüge, welche in die Gesamtstatistik der EEA mit einfließen.

Die Linke fordert ein Verbot

Um diesen immer noch beträchtlichen Anteil an der CO2-Bilanz zu reduzieren, baut die Fraktion nun auf ein Start- und Landeverbot am Baden-Airpark in Karlsruhe. "Wir fragen uns, ob es verhältnismäßig ist, dass in Zeiten des Klimawandels und allgemeiner Preissteigerungen, einzelne mit ihren Privatjets in Deutschland herumfliegen können, während andere angehalten werden oder gezwungen sind, weniger zu duschen oder zu heizen", so Mathilde Göttel.

Mathilde Göttel (Die Linke), Stadträtin im Gemeinderat Karlsruhe. | Bild: Lars Notararigo

Erschwerend käme hinzu, dass Privatflugzeuge vom Emissionshandel der EU ausgenommen seien und ebenfalls ein Steuerprivileg auf Kerosin genießen. Nach Göttel werden die Nutzer für die erhöhte CO2-Bilanz also nicht zur Rechenschaft gezogen. "Den CO2 Ausstoß zu minimieren sollte nicht vom Verhalten Einzelner abhängig gemacht werden", meint Göttel.

Karlsruhe Mit Biogas gegen die Energie-Krise? Freie Wähler und FÜR fordern Biogas-Anlage in Karlsruhe Das könnte Sie auch interessieren

Diese Ansicht vertritt auch die Fraktionsspitze. "Wir wollen auf eine notwendige umweltpolitische Entscheidung aller Verantwortlichen und als Teil davon des Gemeinderates der Stadt Karlsruhe hinwirken", sagt Wolfgang Opferkuch, Fraktionsgeschäftsführer der Linke. Die Forderung ist dabei eindeutig. "Der Antrag will, dass alle Flüge mit Privatflugzeugen ein Start- und Landeverbot am Baden-Airpark erhalten."

Umsetzung des Verbots überhaupt möglich?

Doch ist eine Umsetzung des Verbots überhaupt möglich?

Die Linke baut bei der erhofften Umsetzung des Verbots auf die Stadt Karlsruhe in ihrer Rolle als Anteilseignerin am Baden-Airpark. "Wir fordern, dass die Stadt in den entsprechenden Gremien auf die Umsetzung des Verbots einwirkt", heißt es im Antrag.

Eine Pylone mit der Aufschrift «Baden-Airpark Flughafen Karlsruhe Baden-Baden», aufgenommen vor der Einfahrt in den Flughafen. | Bild: Uli Deck/dpa/Archivbild

Laut Betreiber des Baden-Airparks sei die Stadt Karlsruhe dazu kaum in der Lage. "Der Flughafen unterliegt einer öffentlichen Betriebspflicht, die von dem Landes-Regierungspräsidium in Stuttgart erteilt wird. Die Stadt Karlsruhe hat auf ein Verbot keinen Einfluss", so Uwe Kotzan, Geschäftsführer des Baden Airparks.

Entscheidung liegt bei Ministerium

Auf Anfrage der ka-news.de-Redaktion bestätigt das Regierungspräsidium diese Einschätzung: "Flughafenunternehmen unterliegen laut Luftverkehr-Zulassungs-Ordnung einer öffentlich-rechtlichen Betriebspflicht. Laut Regelung darf das Flughafenunternehmen Luftfahrtunternehmen und die zur Luftfahrt Berechtigten nicht ohne sachlich gerechtfertigten Grund unmittelbar oder mittelbar unterschiedlich behandeln."

Ein Flugzeug mit abgeschobenen Menschen hebt vom Baden Airpark ab. | Bild: Philipp von Ditfurth/dpa

Änderungen des Betriebs von Flugplätzen seien in der Regel mit einer Änderung der luftrechtlichen Genehmigung verbunden, erklärt eine Sprecherin des Ministeriums für Verkehr Baden-Württemberg. Solch eine Änderung sei vom Flughafenunternehmen bei der zuständigen Genehmigungsbehörde - also ihnen - zu beantragen. "Aktuell liegen uns keine solchen Anträge vor", teilt die Sprecherin mit.

Flugsportverein 1910 fürchtet Verbot

Sollte der Antrag - trotz rechtlicher Hürden - tatsächlich zu einem Start- und Landeverbot am Baden-Airpark führen, werden vor allem Schulungsflüge und Vereinsflüge darunter leiden, meint der Geschäftsführer des Baden Airparks. Weil diese in der Luftverkehrstatistik als nicht-kommerziell geführt werden, gilt sämtlicher Flugverkehr der Vereine als privat.

Bild: Montage Roland Helfer/Jeremy Gob

Konkret beträfe das Verbot den Flugsportverein 1910 Karlsruhe (FSV), der derzeit den Baden-Airpark sein Zuhause nennt. "Wir mussten nach Schließung des Verkehrslandeplatzes Karlsruhe-Forchheim unsere Vereinsarbeit zum Baden-Airport verlagern", erklärt Roland Helfer, Vorsitzender des Flugsportverein 1910 Karlsruhe. "Ein Verbot unseres Vereinsbetriebes am Baden-Airpark wäre das totale Aus für den Vereinsbetrieb mit motorisierten Flugzeugen."

Ein Beitrag zur positiven CO2-Bilanz

Etwa 2000 Starts am Baden-Airpark könne der Verein pro Jahr verbuchen, so Helfer. Bei diesen Zahlen sei das Thema CO2-Bilanz schon seit einigen Jahren ein zentraler Fokus im Vereinsalltag. "Zum Umweltschutz hat sich der FSV schon seit vielen Jahren immer wieder durch modernere, sparsame Motoren und das Ausschöpfen aller Möglichkeiten auf einen hohen Lärmschutz durch extra Nachschalldämpfer oder neuere Propeller stark gemacht", erklärt Helfer.

Eine Flugreise kann die Klimabilanz auf einen Schlag deutlich verschlechtern. Will man dennoch nicht auf sie verzichten, kann man den CO2-Ausstoß zumindest teilweise kompensieren. | Bild: Boris Roessler/dpa

Zwei Flugzeuge des Vereins seien als besonders Treibstoff sparsame Motorflugzeuge gekennzeichnet. Um die CO2-Bilanz jedoch weiter ins Grüne zu rücken suche der Verein fortwährend nach Möglichkeiten. "Zur CO2-Bilanz hatten wir bereits im letzten Jahr bei einem Gespräch mit der Leitung des Airports eine Möglichkeit gesucht, durch einen zusätzlichen CO2-Beitrag z.B. durch Baumpflanzaktionen in den umliegenden Orten einen Beitrag zu leisten", so der Vereins-Vorsitzende.

"Privatflugzeuge sind unvertretbar"

Ob ein Start- und Landeverbot am Baden-Airpark die Existenz eines Karlsruher Vereins gefährdet, oder die Kurzstreckenflüge von Privatjets nachhaltig mindert, bleibt abzuwägen. Wolfgang Opferkuch vertritt den Standpunkt der Linke klar: "Flüge mit Privatflugzeugen sind aus unserer Sicht unabhängig von ihren Nutzern in einem nicht vertretbaren Maß umweltschädlich."

Karlsruhe Mit Biogas gegen die Energie-Krise? Freie Wähler und FÜR fordern Biogas-Anlage in Karlsruhe Das könnte Sie auch interessieren

Derzeit steht dem Antrag der Linke jedoch noch eine Abstimmung und die rechtlichen Hürden des Regierungspräsidiums bevor. Ob und wann es also zu einem endgültigen Verbot in Karlsruhe kommt, bleibt abzuwarten.