von (pol/mil)

Nach derzeitigem Stand war ein 33-Jähriger mit seinem Seat um 22.38 Uhr in eine Kontrollstelle auf der Durlacher Allee in Karlsruhe gefahren. Die Beamten hatten bei dem Mann Alkoholgeruch wahrgenommen - dieser fuhr jedoch unvermittelt los und entzog sich so der weiteren Polizeikontrolle. Die Polizisten verfolgten den Flüchtenden daraufhin über den Weinweg, den Ostring, die Haid-und-Neu-Straße und die Landesstraße 560. "Hierbei überfuhr der Wagen, der mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war, offenbar auch mehrere rote Ampeln", heißt es im Polizeibericht weiter.

Auf der Kreisstraße 3579 bei Stutensee wurde das Fahrzeug um 22.46 Uhr von den Beamten schließlich gestoppt. Die drei Insassen verriegelten jedoch das Auto und versuchten wohl so, sich einer weiteren Kontrolle zu entziehen. Bemühungen der Beamten, die Personen zur Aufgabe zu bewegen, schlugen fehl. Letztlich musste durch die Polizei eine Seitenscheibe des Wagens eingeschlagen werden. Bei der anschließenden Festnahme erlitt der 33-Jährige durch Glassplitter, die auf dem Boden lagen, leichte Verletzungen und kam vorsorglich in ein Krankenhaus.

Polizei bittet um Zeugenhinweise

Wie sich herausstellte, war der Mann alkoholisiert und hatte keine entsprechende Fahrerlaubnis. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von etwa 1,3 Promille. Zudem war das polnische Kennzeichen wohl für ein anderes Fahrzeug ausgegeben. Die beiden weiteren Personen blieben offenbar unverletzt. Bei dem Einsatz wurde auch ein Polizeibeamter verletzt, der seinen Dienst nicht fortsetzen konnte. Gegen den 33-jährigen Autofahrer wurde ein Strafverfahren unter anderem wegen der Trunkenheit im Verkehrs sowie des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

Die Verkehrspolizei Karlsruhe suchen nun Zeugen und mögliche geschädigte Verkehrsteilnehmer, die bei der Verfolgungsfahrt gefährdet wurden. Diese werden gebeten, sich bitte telefonisch unter der Rufnummer 0721/944840 bei der Polizei melden.