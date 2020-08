Wie die Polizei mitteilt war ein 49-Jähriger am Donnerstagnachmittag in Karlsruhe mit einem Fahrrad vor der Polizei geflüchtet. Anschließend kletterte er auf einen Baum um sich der Festnahme zu entziehen.

Einer Zivilstreife fiel der Mann, der mit einem E-Bike unterwegs war, auf der Klara-Siebert-Straße auf. Als er erkannte, dass Polizeibeamte ihn kontrollieren wollten flüchtete er in Richtung Citypark. Er konnte zunächst den ihn verfolgenden Beamten entkommen.

Kurz darauf wurde von Passanten ein Mann in einem Baum in der Stuttgarter Straße gemeldet. Der zuvor geflüchtete E-Bike-Fahrer saß in zirka acht Metern Höhe auf einem Baum. Das E-Bike war laut Polizei am Baum angelehnt. Da er sich weigerte herunterzusteigen, wurden Feuerwehr und der Rettungsdienst verständigt. Schließlich konnte der Mann gegen 17 Uhr mit der Drehleiter von der Feuerwehr vom Baum geborgen werden. Er wurde wegen des Verdachts des Fahrraddiebstahls vorläufig festgenommen und auf die Wache gebracht.