Florian Silbereisen ist Schlagersänger, Schauspieler und Moderator. Er gilt außerdem als einer der jüngsten Showmaster Deutschlands. Hier lesen Sie Interessantes zu seiner Karriere, seiner ehemaligen Beziehung mit Schlagersängerin Helene Fischer und mit welcher Routine er sich vor TV-Shows gegen Lampenfieber vorbereitet.

Vermögen, Alter und Größe: Das Wichtigste zu Florian Silbereisen

Beruf: Showmaster, Fernsehmoderator, Schlagersänger und Schauspieler

Showmaster, Fernsehmoderator, Schlagersänger und Schauspieler Bürgerlicher Name: Florian Bernd Silbereisen

Florian Bernd Silbereisen Geboren: am 4. August 1981 in Tiefenbach bei Passau (Bayern)

am 4. August 1981 in Tiefenbach bei Passau (Bayern) Alter: 41

41 Sternzeichen: Löwe

Löwe Größe: 183 cm

183 cm Ex-Partnerin: Michaela Strobl (2003-2006), Helene Fischer (2008-2018)

Michaela Strobl (2003-2006), Helene Fischer (2008-2018) Geschätztes Vermögen: 8,5 Mio. Euro

8,5 Mio. Euro Geschwister: Zwei ältere Brüder und zwei ältere Schwestern

Schlagersänger, Showmaster und Schauspieler: Florian Silbereisen beginnt bereits als Kind

Der 1981 im bayerischen Tiefenbach geborene und aufgewachsene Florian Silbereisen beginnt seine musikalische Laufbahn bereits im Kindesalter. Unter anderem zählte Hermann Huber, zweifacher Weltmeister an der steirischen Harmonika, zu seinen Musiklehrern. Der Musikunterricht zahlt sich aus, denn Florian Silbereisen schafft es, schon mit 10 Jahren seine erste eigene Single "Florian mit der Steirischen Harmonika" (1991) zu veröffentlichen. Karl Moik, der damalige Moderator der Fernsehsendung "Musikantenstadl", wird somit auf ihn aufmerksam und lädt ihn noch im selben Jahr in seine Show ein. Seitdem ist Florian Silbereisen immer wieder im TV und auf der Bühne zu sehen und wird 1992 sogar mit dem Herbert-Roth-Nachwuchspreis für Instrumentalsolisten ausgezeichnet. Sein Debüt-Album "Lustig samma" bringt er 1997 im Alter von 16 Jahren heraus. Im folgenden Jahr schafft er es mit seinem Lied "Der Bär ist los" bis in den deutschen Vorentscheid des "Grand Prix der Volksmusik".

Seinen großen Durchbruch erreicht Florian Silbereisen im Jahr 1999 durch einen Auftritt bei Carmen Nebel in der ZDF-Sendung "Feste der Volksmusik", welche er ab dem Jahr 2004 als ihr Nachfolger selbst moderiert. Mit nur 22 Jahren macht ihn dies zu einem der jüngsten Showmaster Deutschlands. Seitdem ist er ein oft gesehenes Gesicht in der Fernsehwelt. Auch in Sendungen wie "Die Schlager des Sommers", "Die Schlager des Jahres" und "Deutschland sucht den Superstar" ist er als Moderator oder in der Jury präsent.

Im Jahr 2015 gründet Florian Silbereisen gemeinsam mit Jan Smit (Niederlande) und Christoff De Bolle (Belgien) die internationale Schlagerband "Klubbb3". Das Debüt-Album des Trios "Vorsicht unzensiert!" erscheint im Folgejahr und erreicht Platz 4 in den deutschen Albumcharts. "Das Album", Florian Silbereisens Kollaborationsprojekt mit Thomas Anders, welches 2020 veröffentlicht wurde, räumt sogar Platz 1 ab und gewinnt 1x Platin und 1x Gold.

Neben Moderation und Musik ist Florian Silbereisen ebenfalls in der Schauspielerei erfolgreich. Sein Schauspieldebüt schafft er im Jahr 2006 mit dem ARD-Film "König der Herzen" . Noch im selben Jahr übernimmt er die männliche Hauptrolle im Musical "Elisabeth". Seit Ende 2019 ist er regelmäßig als Kapitän Max Parger in der ZDF-Fernsehserie "Das Traumschiff" sowie deren Serienableger "Kreuzfahrt ins Glück" auf den Bildschirmen von Millionen von deutschen Zuschauerinnen und Zuschauern zu sehen.

100 Feste mit Florian Silbereisen: Er kämpft mit Bademantel gegen Lampenfieber

Florian Silbereisen steht schon seit dem jungen Alter von 6 Jahren auf der Bühne und hat seit seiner ersten "Feste"-Moderation 2004 viel Erfahrung im Showbusiness gesammelt. Am 22. Oktober 2022 feiert Florian Silbereisen nach fast 19 Jahren seine 100. "Feste"-Sendung. Das Event "Das große Schlagerjubiläum – auf die nächsten 100!" mit Gästen wie Helene Fischer, der Kelly Family, Ross Antony, Jürgen Drews, Andreas Gabalier und vielen mehr wird im ARD und ORF ausgestrahlt.

Nach so vielen moderierten Shows sollte man meinen, ein Live-Auftritt ist für Florian Silbereisen keine große Sache mehr. Zu Gast bei der Talkshow "Riverboat" verrät er jedoch, dass das Lampenfieber eher mit dem Alter schlimmer als besser wird. "Ich habe in diesen 99 Shows. die ich machen durfte, gelernt, damit umzugehen und vielleicht wird's ja nach der 100. dann besser mit dem Lampenfieber," sagt er vor seiner Jubiläumsshow.

Um sich vor einer Sendung gegen das Lampenfieber zu wappnen, hat Florian Silbereisen eine Routine entwickelt. Wenn "die Show unmittelbar vor der Tür steht, dann gehe ich tatsächlich in die Garderobe, ziehe meinen Bademantel an, lege mich hin und versuche zu schlafen. Immer." Er zieht sich zurück und hält sich aus der Hektik der Show-Vorbereitungen heraus. Wenn die Sendezeit kurz bevorsteht, steigt die Nervosität allerdings erneut. "Die letzten 15 Minuten bin ich fast in Trance," erzählt er. Ganz ohne das Lampenfieber würde er es aber auch nicht wollen. "Bisher habe ich es noch nicht so gut im Griff, aber ich brauche das auch ein Stück weit."

Florian Silbereisen und Helene Fischer: Nach 10 Jahren Beziehung immer noch Freunde

Florian Silbereisen und Helene Fischer lernen sich im Jahr 2005 kennen, als sie für die Fernsehsendung "Hochzeitsfest der Volksmusik" gemeinsam ein romantisches Duett performen. Zur offiziellen Beziehung kommt es jedoch erst drei Jahre später: 2008 geben die beiden Schlagerstars bekannt, ein Paar zu sein und gelten ab diesem Zeitpunkt als das Traumpaar der deutschen Schlagerwelt.

Die Beziehung zwischen den beiden hält 10 Jahre, in denen sie gemeinsam auf der Bühne stehen und im Fernsehen auftreten. Florian Silbereisen lässt sich als Bekundung seiner Liebe sogar ein Tattoo von Helene Fischers Gesicht auf den Oberarm stechen. Man könnte meinen, mit dieser Geste ist das Paar für die Ewigkeit bestimmt, doch im Dezember 2018 verkünden die beiden ihre Trennung öffentlich.

Ihre Freundschaft überdauert allerdings bis heute. "Du bist immer eingeladen, das weißt du," sagt Helene Fischer zu ihrem Ex-Partner Florian Silbereisen während seiner 100. Jubiläumsshow Ende 2022. Seit dem Beziehungsende mit Helene Fischer hat sich Florian Silbereisen offiziell nicht zu seinem Liebesleben geäußert.