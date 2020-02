Ob Geschirr, Schallplatten oder Kleidung: Die Floh- und Trödelmärkte in Karlsruhe und der Region lassen die Herzen vieler Sammler und Schnäppchenjäger höher schlagen. ka-news hat für Sie eine Übersicht für das Jahr 2020 zusammengestellt.

Für Groß und Klein, Männer und Frauen: In der Fächerstadt gibt es für fast jedermann den passenden Flohmarkt. Im Februar beginnt die "Flohmarkt-Saison" für das Jahr 2020. Also Bleistift spitzen, hier kommen die Termine für Karlsruhe und die Umgebung.

Stadtflohmarkt auf dem Stephanplatz Jeden 1. Samstag im Monat von März bis Dezember von 8 bis 16 Uhr. Außer an einem Sonntag,

Flohmarkt auf dem Kronenplatz Das ganze Jahr, jeden dritten Samstag im Monat von 8 bis 16 Uhr

Flohmarkt am Wildpark/Birkenparkplatz Immer freitags, jeweils von 8 bis 14 Uhr, auf dem Parkplatz am Wildparkstadion. Achtung: Je nach Wetter kann der Markt auch kurzfristig abgesagt werden.

Kruschtlmarkt in Durlach Schlossplatz Durlach, vor der Karlsburg, immer von 8 bis 16.15 Uhr. Die Termine sind: 21. März, 16. Mai, 20. Juni, 15. August, 26. September und 17. Oktober.

Kommi-Flohmarkt Durlach Alles vom Baby bis zum Kind, Christkönighaus, Kanzlerstraße 5, 14. März, 10 bis 13 Uhr.

Großflohmarkt auf dem Messplatz Karlsruhe Immer von 8 bis 15 Uhr in der Durlacher Allee 66. Termine: 25. April, 27. Juni, 12. September, 17. Oktober.

Mercado Flohmarkt an der Berufsakademie Erzbergerstraße 121, immer samstags, 7 bis 15 Uhr

Kunsthandwerkermarkt Karlsruhe Stephanplatz, Termine: 12. Mai, 29. September, 10 bis 18 Uhr

Flohmarkt TSV Bulach St.-Florian-Straße 14, 27. Juni, ab 7 Uhr

Öko-Kaufrausch Kommissionsflohmarkt für Naturtextilien Im "gewächsHaus-Mütterzentrum", Werderstr. 63, am 7. April, von 15 bis 17 Uhr.

Stadtteilflohmarkt in Oberreut Julius-Leber-Platz, am 9. Mai, von 10 bis 16 Uhr.

Kindersachen-Flohmarkt in Wolfartsweier Hermann-Ringwald-Halle am 28. März , 15 bis 17 Uhr - Einlass für Schwangere ab 14.30 Uhr.



Flohmärkte in der Region

Antikmarkt Ettlingen Schlossgartenhalle, 7. und 8. März, 11 bis 17 Uhr.

Floh-Trödelmarkt Ettlingen real-Tiefgarage, Huttenkreuzstraße 8, 22. März und 18. Oktober, 11 bis 17 Uhr.

Jahrmarkt Rastatt Festplatz, 27. April, 28. April, 4. bis 8. September, 14 bis 22 Uhr .

Flohmarkt in Wörth Maximilian-Center, jeden Donnerstag von April bis Oktober, 10 bis 16 Uhr.

Bruchsaler Stadtflohmarkt Rund um das Schloss, 4. Juli, 8 bis 14 Uhr.

Flohmarkt beim Autohof Herz'l Bruchsal Stuttgarter Straße 8, jeden Samstag, 8 bis 16 Uhr.

Abendflohmarkt Pforzheim Eisen Jourdan, Güterbahnhof 45, jeden Samstag ab 11. April bis Ende Oktober, 16 bis 20 Uhr.

Flohmarkt Germersheim real-Parkplatz, Mainzer Straße, ganzjährig immer samstags, 10 bis 18 Uhr.

Flohmarkt Sinzheim real-Parkplatz, Industriestraße 22, jeden Freitag von April bis Oktober, 10 bis 16 Uhr.

Internationaler Töpfermarkt Iffezheim Freilufthalle vor der Rennbahn, 30. Mai bis 1. Juni, 10 bis 19 Uhr.

