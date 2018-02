Ansturm an Spendern: Sammlung für Pfennigbasar geht in nächste Runde

Der Pfennigbasar in Karlsruhe öffnet wieder seine Tore. Vom 8. bis 10. Februar werden in der Schwarzwaldhalle tausende Schnäppchen angeboten. Auch Spenden von nicht mehr benötigten Gegenständen sind willkommen.

Einer der größten Flohmärkte in der Region steht bevor: Der Pfennigbasar in der Schwarzwaldhalle geht in die nächste Runde. Die Karlsruher Messe- und Kongress-Gesellschaft (KMK) erwartet bis zu 30.000 Besucher in drei Tagen. Angeboten werden vieles, von Bekleidung über Geschirr bis hin zu alten Büchern - und alles zu kleinen Preisen, verspricht die KMK.

Die gesamten Einnahmen gehen an soziale Projekte. Organisiert wird der Flohmarkt seit 1968 vom Internationalen Frauenclub Karlsruhe – und das ehrenamtlich. Das Konzept des Pfennigbasars ist simpel: Die Karlsruher Bevölkerung wird jedes Jahr dazu aufgefordert, gebrauchte Gegenstände aller Art zu spenden.

Erlöse in Millionenhöhe

Die bisher erbrachten Erlöse belaufen sich auf zirka 4,2 Millionen Euro, davon 180.000 Euro allein im Jahr 2017, so die Veranstalter. Mit 80 Prozent geht der größte Teil der Einnahmen an soziale Projekte wie Wohlfahrtsorganisationen in der Stadt Karlsruhe. 20 Prozent des Erlöses werden an das Studentenaustauschprogramm und die Jugendarbeit des Dachverbandes "Verband des Deutsch-Amerikanischen Clubs" gespendet.

Die Spenden können an zwei Tagen direkt zur Schwarzwaldhalle gebracht werden: Am Dienstag, 30. Januar, von 10 bis 17 Uhr, sowie am Donnerstag, 1. Februar, von 10 bis 20 Uhr. In der gleichen Halle finden dann auch die Verkaufstage statt. Am Donnerstag, 8., sowie am Freitag, 9. Februar, läuft der Verkauf von 10 bis 13 Uhr sowie von 14.30 bis 18 Uhr. Am Samstag, 10. Februar, öffnet die Schwarzwaldhalle von 10 bis 14 Uhr die Türen für die Schnäppchenjäger.

Aktualisierung, 1. Februar, 8.58 Uhr:

Wie die Veranstalter gegenüber ka-news beschreiben, kamen zum ersten Sammlungstag viele Spender, in der Gartenhalle herrschten zeitweise chaotische Zustände. Man habe allerdings lange gearbeitet, um die Vorhalle wieder zu räumen, damit auch am zweiten Sammeltag Spenden abgegeben würden. Mit dieser Meldung reagierten die Verantwortlichen auf Medienberichte, die davon berichteten, dass eine Öffnung am Donnerstag nicht gesichert sei.