Ein neues Shirt, günstiges Geschirr oder ein wenig Dekoration. Die Trödel- und Flohmärkte in Karlsruhe lassen so manchen Schnäppchenjäger frohlocken. Aber was muss ich beachten, wenn ich selbst einmal etwas verkaufen möchte und welcher Flohmarkt in Karlsruhe findet wann überhaupt statt?

Kleiner Hinweis: Festivals und größere Events in Karlsruhe mit angefügtem Flohmarkt oder Verkaufsständen werden hier nicht genannt. Des Weiteren werden hier keine Märkte gelistet, die mit Lebensmitteln handeln.

Flohmarkt in Karlsruhe trotz Corona

Die Veranstaltungsagentur Hochstatter betont auf ihrer Webseite, dass die Plätze aktuell aufgrund von Corona ausschließlich über das eigene Online-Portal vergeben werden. Telefonische, persönliche Absprachen gelten nicht. Ebensowenig werden Anfragen per Mail beachtet. Darüber hinaus gebe es keine freie Platzwahl und keine Stammplätze.

Vorbestellte und bezahlte Plätze müssen bis spätestens 7 Uhr von den Käufern besetzt sein. Während des Flohmarkts gilt die Maskenpflicht für Standbetreiber.

Die Agentur ist für die Bestückung der Flohmärkte am Stephansplatz, am Wildparkstadion, an der Hochschule und am Kronenplatz zuständig.

Was darf ich auf dem Flohmarkt in Karlsruhe nicht verkaufen?

Waffen i.S des §1 des WaffG, Kriegsspielzeug

Uniformen und Uniformteilen aus der Zeit 1933-1945,

Gegenstände, die Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen i.S. des §86 Abs. 1 Nr. 1, 2 und 4 StGB tragen

Pornographische Schriften, Gegenstände und Filme

Medikamente

Chemikalien

Lebende Tieren

Motorfahrzeuge

Edelmetallen (Gold, Silber, Platin und Platinbeimetallen), edelmetallhaltigen Legierungen, Waren mit Edelmetallauflagen, ausgenommen Silberschmuck bis zu einem Verkaufspreis von 40 Euro sowie Waren mit Silberauflagen

Edelsteine, Schmucksteine, synthetische Steinen und Perlen i.S. des §56 Abs. 1 Nr. 2 Buchstabe b GewO (In Zweifelsfällen und für weitere Informationen wird auf die Deutsche Gemmologische Gesellschaft e.V. verwiesen)

Flohmarkt in Karlsruhe Durlach

Sieben Mal im Jahr findet 2022 der Flohmarkt in Karlsruhe Durlach - auch Kruschdlmarkt genannt - vor der Durlacher Karlsburg statt. Organisiert wird der Flohmarkt von der Arbeitsgemeinschaft Durlacher und Auer Vereine e.V. Wer einen Mitgliedsausweis der "Arge" bei sich trägt, kann sich außerdem über Snacks und Getränke freuen.

Preis: 8 Euro pro Standmeter. Ab 7 bis 9 Metern kostet es pauschal 56 Euro. Ab 10 Meter fallen nochmal 6 Euro pro Meter an.

Kinder bis 14 Jahren bekommen 1 Quadratmeter umsonst

Verkauf: 8 bis 16.15 Uhr

Standaufbau ab 6 Uhr. Ab 7.30 Uhr dürfen keine Fahrzeuge mehr auf dem Platz sein

Adresse: Karlsburgvorplatz, Karlsburgstraße, 76227 Karlsruhe

Flohmarkt in Karlsruhe Durlach: Wo kann ich parken?

Der Veranstalter des Kruschdlmarktes Durlach macht darauf aufmerksam, dass keine Parkplätze direkt am Stellplatz zur Verfügung gestellt werden können. Das heißt: Parkplätze müssen außerhalb des Geländes gesucht werden. Parkhäuser gibt es unter anderem in der Marstallstraße (Parkhaus Weiherhof) und in der Blumentorstraße (Parkhaus Blumenhof).

Termine Flohmarkt in Karlsruhe Durlach 2022

23. April

14. Mai

18. Juni

9. Juli

20. August

24. September

15. Oktober

Flohmarkt in Karlsruhe Nordstadt

Der Flohmarkt in der Karlsruher Nordstadt ist auch als Flohmarkt an der Hochschule Karlsruhe bekannt. Dieser findet immer samstags auf einem Waldparkplatz hinter der ehemaligen Fachhochschule Karlsruhe statt. Verkauf von Neuware ist nach Absprache möglich.

Preis pro Standmeter: 9 Euro

Verkauf: 8 bis 16 Uhr

Restplätze ab samstags, 6 Uhr

Adresse: Willy Andreas Allee, 76131 Karlsruhe

Flohmarkt in der Karlsruher Nordstadt: Wo kann ich parken?

Das Abstellen eines Fahrzeuges am Stand ist ab einer Standlänge von vier Metern erlaubt. Ansonsten können die kostenfreien Parkplätze in der Willy Brandt Allee genutzt werden. Das gilt auch für Besucher des Flohmarktes.

Termine Flohmarkt Nordstadt in Karlsruhe 2022

11. Juni

30. Juli

17. September

Flohmarkt am Messplatz in Karlsruhe

Der bekannteste Flohmarkt in Karlsruhe dürfte wohl der Gross-Flohmarkt auf dem Karlsruher Messplatz sein, der von "Timke Flohmarktveranstaltungen" organisiert wird. Die Online-Anmeldung für den Messplatz Flohmarkt erfolgt online über das Portal des Veranstalters. Achtung! Für jeden Flohmarkt muss sich erneut angemeldet werden.

Preis: Je Meter Gebrauchtware = Euro 10 Euro oder je Meter Neuware = Euro 20. Neuware ist nur begrenzt möglich.

Standaufbau (angemeldet): Markttag, 4 bis 6 Uhr

Adresse: Messplatz, Durlacher Allee, 76137 Karlsruhe

Hinweis: Immer die Informationen des Veranstalters im Blick behalten. Je nachdem, wie ausgelastet der Markt bereits ist, kann es zu Abänderungen beim Standaufbau oder der Anmeldung kommen.

Flohmarkt am Karlsruher Messplatz: Wo kann ich parken?

Das befahren des Platzes mit einem Fahrzeug ist für Standbesitzer erlaubt, wenn der Aussteller einen Stand von über 4 Metern besitzt. Ist der Stand über 8 Meter lang, dürfen zwei Fahrzeuge mitgeführt werden und so weiter. Abgesehen davon gibt es für Aussteller keine Möglichkeit, ihr Fahrzeug auf dem Messplatz zu parken. Besuchern wird darum auch empfohlen, den Öpnv zur Anreise zu nutzen.

Termine Gross-Flohmarkt am Messplatz Karlsruhe 2022 von "Timke"

25. Juni

23. Juli

10. September

Flohmarkt am Stephansplatz in Karlsruhe

Von März bis Dezember findet auf dem Stephansplatz in Karlsruhe regelmäßig ein Flohmarkt, meistens am ersten Samstag des Monats, statt. Dieser befindet sich in der Innenstad-West von Karlsruhe, hinter der Postgalerie.

Preis: 10 Euro pro Standmeter

Standaufbau: Ab 6 Uhr

Verkauf: Von 8 Uhr bis 16 Uhr

Restplätze werden ab Markttag von 5.30 Uhr vergeben

Stand wird durch einen Standleiter mit gelber Jacke zugeteilt.

Einmal im Jahr wird der Stephansplatz auch am Sonntag zum Flohmarkt umfunktioniert. Standaufbau ist dann von 10 bis 12 Uhr, die Vergabe von Restplätzen folgt direkt danach. Der Verkauf erfolgt von 13 Uhr bis 18 Uhr. Vorheriges oder späteres Verkaufen kann mit einem Bußgeld geahndet werden.

Wer selbst einiges zum Verkauf anbieten möchte, hat bis zu vier Tage vor dem eigentlichen Termin die Möglichkeit, online einen der heißbegehrten Standplätze auf dem Stephansplatz-Flohmarkt zu bestellen.

Flohmarkt Karlsruhe Stephansplatz: Wo kann ich parken?

Kostenfreie Parkplätze befinden sich unter anderem in der Hildapromenade (zirka 700m) oder der Gartenstraße (zirka 500m). Das Parkhaus Amalienstraße (schräg gegenüber des Platzes) bietet einen günstigen Tagestarif. Das befahren des Stephanplatzes ist untersagt.

Termine Flohmarkt am Stephansplatz Karlsruhe 2022

4. Juni

2. Juli

6. August

3. September

1. Oktober

5. November

3. Dezember

Flohmarkt am Wildparkstadion in Karlsruhe

Immer Freitags finden auf dem Parkplatz vor dem Wildparkstadion, dem sogenannten Birkenplatz, Flohmärkte statt. Für den Flohmarkt am Wildparkstadion können Stände nur reserviert werden, eine Vorbuchung ist für Händler allerdings nicht notwendig. Die Bezahlung findet dann vor Ort statt. Bislang sind noch keine Termine bekannt.

Preis: 1 Meter für 8 Euro, 2 Meter für 15 Euro, jeder weitere Meter 5 Euro.

Verkauf: 8 Uhr bis 14 Uhr

Öffentliche Verkehrsmittel: Straßenbahn 4 bis Karl-Wilhelm-Platz, dann Bus 30 bis Büchiger Allee, dann zu Fuß an der Grabkapelle vorbei zum Birkenparkplatz (etwa 500m)

Adresse: 76131 Karlsruhe, Oststadt, Adenauerrring/Stutenseer Allee

Termine Flohmarkt Karlsruhe am Wildparkstadion 2022

Die Flohmarkt-Termine am Wildparkstadion finden immer Freitags, von 8 bis 14 Uhr, statt. Normalerweise beginnt der Flohmarkt immer ab der zweiten Märzwoche. Allerdings hat der Veranstalter noch keinen Starttermin für das Jahr 2022 auf seiner Seite genannt.

Flohmarkt am Wildparkstadion: Wo kann ich parken?

Zufahrt zum Gelände: Der Beschilderung in Richtung Stadion folgen. Der Markt ist auf dem Gelände gegenüber der Stadioneinfahrt. Platzvergabe: In die erste Reihe einfahren und hinten, rechts oder links, anschließen. Neuware nur nach Absprache.

Flohmarkt am Kronenplatz Karlsruhe

Dieser Flohmarkt in der Karlsruher Innenstadt ist noch recht neu und findet immer mittwochs das ganze Jahr über statt. Eine telefonische Bestellung von Plätzen ist nicht möglich, sondern muss online durchgeführt werden. Restplätze werden am Markttag, ab 9.30 Uhr vergeben. Neuwaren-Verkauf ist auf dem Flohmarkt am Kronenplatz nicht erlaubt. Der Verkauf von Bodenware, also ohne Tische, ist nicht erwünscht.

Preis: 9 Euro pro Standmeter

Verkauf: 11 Uhr bis 17 Uhr

Adresse: Kronenplatz 1, 76133 Karlsruhe

Stand wird durch einen Standleiter mit gelber Jacke zugeteilt.

Flohmarkt am Karlsruher Kronenplatz: Wo kann ich parken?

Kostenfreie Parkplätze befinden sich in der Kapellenstraße (zirka 300m) oder der Ludwig-Erhardt-Allee (ca. 400m), direkt unter dem Platz parken Sie in der Parkgarage KIT, Zufahrt Fritz-Erler-Str. 4, bei einer Tagespauschale von 5 Euro. Das befahren des Kronenplatzes ist untersagt. Bitte beachte, dass die Anfahrt ausschließlich über die Zähringer Straße, erreichbar über Markgrafenstraße und Adlerstraße; erfolgt.

Termine Flohmarkt Kronenplatz 2022

18. Mai

25. Mai

1. Juni....

Jeden Mittwoch

Weitere Flohmärkte in Karlsruhe Samstags

28. Mai, 13 bis 17 Uhr: Lukasflohmarkt, organisiert von der evangelischen Lukasgemeinde. Spendenannahme von Montag (23. Mai) bis Freitag (27. Mai), 10 bis 12 Uhr.

Gemeindehaus Lukas, Hagenstraße 7, 76185 Karlsruhe

Gemeindehaus Lukas, Hagenstraße 7, 76185 Karlsruhe Jeden Samstag, 7- 15 Uhr: Flohmarkt Karlsruhe Bannwaldallee 48 (nähe Metro). Keine Anmeldung notwendig. Platzvergabe ab 5.30 Uhr, Neuware erlaubt.

4. Juni, 8. Oktober, 10 bis 16 Uhr: Schallplattenbörse und CD Börse in der Festhalle Durlach.

Weitere Flohmärkte in Karlsruhe Sonntags

Flohmarkt Termine in Karlsruhe an einem Sonntag sind bislang nicht bekannt. Hin und wieder werden auf dem Stephansplatz Flohmärkte auch sonntags angeboten. Wann diese stattfinden werden, wurde auf der Webseite des Veranstalters (noch) nicht bekanntgegeben.