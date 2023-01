Freiburg vor 1 Stunde

Fliegerbombe in Freiburg gefunden: Evakuierungsstatus noch unklar

Vor einem Monat in Heidelberg - vor zwei Monaten in Karlsruhe - nun in Freiburg: Am Mittwoch ist bei Bauarbeiten eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Der Blindgänger wurde laut Oberbürgermeister Martin Horn (parteilos) an der Lehener Straße nahe des Universitätsklinikums in Freiburg entdeckt.