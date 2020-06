vor 5 Stunden Pfinztal Feuer bei Pfinztal: Feuerwehr löscht 300 Quadratmeter Flächenbrand

In einem Waldstück bei Pfinztal (Kreis Karlsruhe) hat eine Fläche von rund 300 Quadratmetern gebrannt. Das Feuer brach am Dienstagnachmittag an einem Holzunterstand aus und griff auf umstehende Bäume über, wie ein Sprecher der Polizei am Mittwoch mitteilte.