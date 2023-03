Die Finnen haben das Glück wohl einfach gepachtet, wie der jüngst veröffentlichte Weltglücksbericht (World happiness report) anlässlich zum Internationalen Tag des Glücks der Vereinten Nationen zeigt: Zum sechsten Mal in Folge steht der EU-Staat im hohen Norden im internationalen Glücks-Wettbewerb an erster Stelle: Zeit, etwas zurückzugeben, so jedenfalls sehen es die Initiatoren von "Find your inner Finn".

Auf der offiziellen Tourismus-Seite des Landes Visit Finland werben sie mit einer sogenannten "Masterclass of Happiness". Was dahinter steckt, wie man teilnehmen kann und welche Voraussetzungen es gibt, lesen Sie in diesem Artikel.

Was ist die "Masterclass of Happiness"?

Finnlands erste "Masterclass of Happiness" findet vom 12. bis 15. Juni 2023 in einem Resort am See im Süden des Landes statt. Dort werden "persönliche Coaches" während des Aufenthalts die Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit finnischen Lebensweisen und Gewohnheiten vertraut machen: "Kunsthandwerk mit Naturbezug, Nahrung für Seele und Körper, Bewegung in Wäldern und Seen, beruhigende Klänge und Musik sowie mit dem finnischen Lebensstil im Allgemeinen", wie es auf der Seite heißt.

"Während der vier Tage werden Sie Ihren inneren Finnen kennenlernen und sich eine Reihe von Fähigkeiten aneignen, die Ihnen helfen, einen ausgewogenen Lebensstil in Verbindung mit der Natur zu führen", schreiben die Initiatoren. Sie sind davon überzeug, dass Glücklichsein gelernt werden kann, denn "das finnische Gemüt ist kein streng gehütetes Geheimnis und beruht auch nicht auf einer mystischen Fähigkeit, die den Finnen in die Wiege gelegt wird. Im Gegenteil – man kann es vermitteln."

Gratis-Urlaub in Finnland: Wie kann man teilnehmen?

Zunächst müssen Interessierte der Website www.visitfinland.com/de einen Besuch abstatten.

Eine Registrierung folgt hier über das Formular unter Angabe des Instagram- oder Tiktok-Kontos.

Anschließend muss noch eine sogenannte "Social-Media-Challenge" absolviert werden.

Die Teilnahme an der "Masterclass of Happiness" ist bis zum 02.04.2023 möglich.

Welche Voraussetzungen gibt es?

Bei der Auswahl der Teilnehmer achtet die Jury laut der Initiatoren besonders auf "die Kreativität, Authentizität und Beteiligung, die in den Inhalten zum Ausdruck kommen." Sie sollten außerdem gut Englisch sprechen und sich dazu bereit erklären, während der "Masterclass of Happiness" gefilmt zu werden. Die Namen der Gewinner verkündet Visit Finland am 2. Mai 2023 auf seinem Instagram- und Tiktok-Kanal.