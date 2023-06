In Deutschland ist Bargeld noch immer das am häufigsten genutzte Zahlungsmittel. Das geht aus einer Studie der Deutschen Bundesbank für das Jahr 2021 hervor. Demnach wurden 58 Prozent aller täglichen Zahlungen bar getätigt. 2017 waren es aber noch 74 Prozent. Der Gebrauch von Bargeld ist in Deutschland also eher rückläufig. Müssen sich die Deutschen aber bald ganz davon verabschieden?

Die Europäische Zentralbank (EZB) möchte den digitalen Euro einführen. Dabei handelt es sich der Deutschen Bundesbank zufolge um eine digitale Form des Euros, der in ähnlicher Weise genutzt werden könnte, wie Bargeld - nur eben in virtueller Form.

Der EZB zufolge hat die Untersuchungsphase für eine mögliche Umsetzung bereits im Oktober 2021 begonnen und soll im Oktober diesen Jahres abgeschlossen werden. Im Herbst 2023 steht also die Entscheidung an, ob wirklich mit der Entwicklung eines digitalen Euros begonnen wird. Schon heute, am 28. Juni 2023, will die EU-Kommission Medienberichten zufolge einen Gesetzentwurf zur Einführung des digitalen Euros vorstellen.

Viele Fragen sind also noch offen, aber wann könnte der digitale Euro eingeführt werden, würde er das klassische Bargeld verdrängen und was würde nach der Einführung einer digitalen Währung eigentlich passieren?

Was ist ein digitaler Euro?

Dem Bundesfinanzamt zufolge arbeiten aktuell 114 Staaten an der Entwicklung von digitalem Zentralbankgeld - kurz CBDC für Central Bank Digital Currencies. Elf Länder haben eine solche digitale Währung bereits im März 2023 eingeführt, darunter Nigeria und Jamaika. Auch der digitale Euro fällt unter die Kategorie digitales Zentralbankgeld, aber was ist das eigentlich genau?

Laut der EZB wäre ein digitaler Euro ein elektronisches Zahlungsmittel, das im gesamten Euroraum genutzt werden könnte. Dabei soll es genauso sicher und benutzerfreundlich sein wie Bargeld. Genau wie Bargeld würde der digitale Euro außerdem von der Zentralbank ausgegeben werden, deren Aufgabe es ist, die Kaufkraft des Geldes zu erhalten. Im Vergleich zu Krypto-Währungen würde die Stabilität und Zuverlässigkeit des digitalen Euros also laut der EZB eben nicht davon abhängen, wer ihn ausgibt.

Zu den Vor- und Nachteilen des digitalen Euros lässt sich noch kein abschließendes Urteil fällen, aber die Europäische Zentralbank kündigt schon jetzt an, dass "er leicht zugänglich, robust, sicher, effizient und rechtskonform sein sollte. Außerdem sollte ein Höchstmaß an Datenschutz gewährleistet werden".

Wann könnte der digitale Euro eingeführt werden?

Aktuell befindet sich der digitale Euro noch in der Untersuchungsphase, die im Oktober 2023 abgeschlossen werden soll. Dabei geht es laut der Bundesbank insbesondere um die funktionale Ausgestaltung des digitalen Euros, die Bedürfnisse der Nutzerinnen und Nutzer und die Auswirkungen auf den Markt. Zudem soll das Projekt klären, ob Änderungen des EU-Rechtsrahmens nötig sein könnten.

Diesbezüglich hat die Europäische Kommission laut dem Bundesfinanzministerium für das 2. Quartal 2023, das noch bis Ende Juni läuft, einen sogenannten Legislativvorschlag angekündigt. Ob der digitale Euro eingeführt wird oder nicht, kann nämlich erst entschieden werden, "wenn das europäische Gesetzgebungsverfahren abgeschlossen ist."

Der Bundesbank zufolge wird erst nach Abschluss der Untersuchungsphase entschieden, ob der digitale Euro eingeführt werden soll. Wenn ja, würde sich eine etwa dreijährige Phase der Markteinführung anschließen - laut EZB mit der Entwicklung integrierter Dienstleistungen, Tests sowie möglicherweise einer Live-Erprobung des digitalen Euros. Der digitale Euro könnte also frühestens Ende 2026 eingeführt werden.

Laut der EZB hat dieses Projekt derzeit Vorrang, aber "wir müssen uns jedoch auch die Zeit nehmen, es gut und richtig zu machen". Die Auswirkungen eines digitalen Euro müssten sorgfältig analysiert werden, bevor eine Entscheidung getroffen werde.

Wird mit dem digitalen Euro das Bargeld abgeschafft?

In diesem Punkt besteht bereits absolute Klarheit: Nein. Der EZB zufolge soll der digitale Euro das Bargeld nicht ersetzen, sondern ergänzen. Bargeld würde es im Euroraum also nach wie vor geben.

Die EZB schreibt: "Mit einem digitalen Euro, der neben dem Bargeld genutzt werden könnte, würden wir auf die steigende Nachfrage der Verbraucherinnen und Verbraucher nach schnellen und sicheren digitalen Bezahlmöglichkeiten reagieren." Zudem könnten der digitale Euro "1:1 in Banknoten umgetauscht werden".

Was würde passieren, wenn der digitale Euro kommt?

"Ein digitaler Euro wäre ein Stabilitätsanker für unser Geld im digitalen Zeitalter", schreibt die EZB. Was bedeutet das aber? Grundsätzlich geht die Europäische Zentralbank davon aus, dass der digitale Euro das Zahlungs- und Währungssystem stabilisieren und außerdem "die geldpolitische Souveränität des Euroraums stärken und den Wettbewerb sowie die Effizienz im europäischen Zahlungsverkehr fördern" würde. Negative Folgen für den Finanzsektor sieht die EZB nicht. Denn: Der digitale Euro solle in erster Linie als Zahlungsmittel dienen und nicht zur Geldanlage verwendet werden.

Der Sparkasse zufolge würde sich etwa die Geschwindigkeit von Überweisungen ändern. Diese wären mit einem digitalen Euro auch über Landesgrenzen hinweg sekundenschnell und kostengünstig. Außerdem geht die Bank davon aus, dass auch technische Innovationen möglich sein könnten, wie etwa ein Kühlschrank, der bemerkt, dass die Milch leer ist und online mit dem digitalen Euro für Nachschub sorgt. Bisher handelt es sich aber bei solchen Prognosen um Spekulation.