Zum vierten Mal in Folge veranstaltet der diesjährige Baden-Marathon auch einen Inklusionslauf: Eingeladen sind alle Menschen mit Behinderung, die zusammen mit einem Partner einen Teil der Marathonstrecke laufen.

Auch in diesem Jahr veranstaltet der Fiducia und GAD Baden-Marathon erneut einen Inklusionslauf. Unter dem Motto "Zu Zweit ein starkes Team - Gemeinsam Laufen" können am Sonntag, 22. September, wieder Menschen mit und ohne Behinderung ein Team bilden und zusammen die letzten sechs Kilometer der Marathonstrecke bestreiten. Dabei darf der Partner mit Handicap jedes Hilfsmittel benutzen, wie zum Beispiel einen Rollstuhl, das er benötigt.

Start ist auf dem Schlossplatz

Gestartet wird pünktlich um 13.30 Uhr auf dem Schlossplatz in der Nähe vom Platz der Grundrechte. Von der Karlsruher Innenstadt hat das Zweierteam dann 100 Minuten Zeit, das Ziel am Carl-Kaufmann-Stadion in Karlsruhe Beiertheim zu erreichen. Laut Veranstalter Marathon Karlsruhe erwartet dort dann alle Läufer eine ausreichende Versorgung. Neben einem Video und Bildern von jedem Team beim Zieleinlauf bekommt außerdem jeder Teilnehmer eine Medaille.

Für die Teilnahme muss jedes Team 20 Euro bezahlen und sich bis zum 8. September online anmelden.

Fiducia Baden-Marathon Karlsruhe - Start Alle Bilder

Fiducia Baden-Marathon Karlsruhe - Strecke Alle Bilder