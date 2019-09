Viele Deutsche joggen, um den Arbeitsalltag auszugleichen und mal abzuschalten. Doch gleich einen Marathon zu laufen, ist nochmal eine andere Sache. Auch der Karlsruher Norbert Grünling ist im Lauf-Fieber. Das Besondere: Er ist bereits 76 und wird dieses Jahr zum 37. Mal am Baden-Marathon teilnehmen.

In Berlin ist er populär, in New York legendär, und auch Karlsruhe hat seinen eigenen Lauf: den Baden-Marathon. Am 22. September findet er bereits zum 37. Mal statt. Unter den tausenden Läufern findet sich dann auch der 76-jährige Norbert Grünling, der bereits seit der ersten Auflage dabei ist.

Dabei entdeckte der Familienvater jedoch erst sehr spät seine Faszination für den Marathon. "Ich war früher sehr unsportlich", bekennt er. In seiner damaligen Firma, in der er arbeitete, wurde Anfang der 1980er eine Sportgruppe gegründet. "Da war auch ein Langstreckenläufer dabei. Und ich ich dachte mir einfach: 'Ich probier's mal'", erinnert sich Norbert Grünling. Und schnell war bei ihm die Lust geweckt.

Voraussetzung für den Marathon: Disziplin

Bei einem der ersten firmeninternen Wettläufe wurde Grünling auf der Strecke von fünf Kilometern Erster. "Das hat mich natürlich zusätzlich beflügelt. Dadurch habe ich gemerkt, wie sehr mir das Laufen Spaß macht und bin seitdem auch ständig dabei geblieben", sagt er stolz.

Zum Baden-Marathon kam er über einen Freund: "Ich meinte zu ihm: 'Du spinnst. Das sind 42,2 Kilometer. Das bin ich noch nie gelaufen.' Irgendwann haben wir uns dann beide durchgerungen, am Marathon teilzunehmen", erzählt er. Das war 1983 - und seitdem ist er mit großer Begeisterung Teilnehmer der Karlsruher Laufveranstaltung.

Er weiß aber aus eigener Erfahrung, wie viel einem die Distanz abverlangen kann, vor allem viel Disziplin. "Wenn man anfangs zu schnell ist, spürt man spätestens ab der Hälfte der Strecke, dass die Kräfte nachlassen. Man darf auch keine anderen Gedanken nebenher haben. Dadurch wird man langsamer und müder. Der Fokus muss auf der Strecke liegen."

Dennoch kommt es auf so einer langen Distanz irgendwann zu dem Punkt, an dem die Kräfte nachlassen und die Schmerzgrenze überwunden werden muss. "Ich schaue, dass ich ganz nach innen komme und mich nur auf mich konzentriere. Das Klatschen der Zuschauer unterwegs hilft dann noch zusätzlich und gibt einem wieder Anschub", verrät der 76-Jährige im Gespräch mit ka-news.de. Auch die Tanzgruppen, die inzwischen entlang der Straßen auftreten, geben "für den nächsten halben Kilometer wieder Auftrieb", so Grünling weiter.

10 Kilometer Trainingslauf - mehrmals in der Woche

Gute Vorbereitung auf so einen Lauf ist für den Karlsruher daher das A und O. Wichtig für einen Marathon ist ein langer und regelmäßiger Trainingsprozess. Norbert Grünling läuft zweimal in der Woche eine Strecke von etwa zehn Kilometern, am liebsten entlang der Alb. "Dort sind schon ganze Schweiß-Seen von mir auf den Wegen entstanden", schmunzelt er.

Im letzten Vierteljahr vor dem Baden-Marathon wird das Pensum intensiviert. "Da bin ich früher oft einmal die Woche 30 Kilometer gelaufen. Inzwischen trainiere ich im letzten Vierteljahr aber nicht mehr ganz so intensiv. Zwar steigere ich das Trainingspensum weiterhin, aber ich gehe es etwas lockerer an", so Grünling.

Eine Frage des Alters? Auf keinen Fall!

Und eine Frage des Alters ist ein Marathon nicht, das zeigt Norbert Grünling jedes Jahr aufs Neue. Doch wie hält sich der Karlsruher auch mit über 70 noch so fit? Mit ein Grund für seine Fitness: Das Laufen, da ist er sich sicher. "Aber auch die geistige Beweglichkeit spielt eine Rolle, sich mit anderen Themen zu beschäftigen", erklärt er gegenüber ka-news.de.

Er spielt häufig mit Freunden Karten und tritt im Ettlinger Seniorenkabarett "Graue Zellen" auf. "Viele Texte auswendig zu lernen hält mich auch fit. Beim Laufen kann ich die Texte dann abspulen und durchgehen", so Grünling.

Vieles verändert sich, vieles bleibt gleich

Diese Fitness spiegelt sich auch in seiner Laufzeit wider. 3 Stunden, 10 Minuten war seine Bestzeit von seinen 36 Teilnahmen beim Marathon bisher - und darauf ist Norbert Grünling sehr stolz. Mittlerweile erreicht er diese Zeiten allerdings nicht mehr. Doch nicht nur seine Laufzeiten haben sich verändert, auch die Laufveranstaltung selbst. Zumindest teilweise.

Weitestgehend gleich geblieben ist der Streckenverlauf, das schätzt Norbert Grünling sehr. Ihm gefallen vor allem Streckenabschnitte wie in der Kriegsstraße, an der viele Zuschauer die Läufer anfeuern, die geben ihm einen Extraschub an Motivation. "Auch der Teilabschnitt am Schloss ist sehr schön, da man durch viel Grün läuft", so Grünling.

Dennoch hat sich auch einiges verändert. So wurden die Sicherheitsaspekte wie bei vielen anderen Großveranstaltungen verstärkt und die Anzahl der Security-Mitarbeiter erhöht. "Es gibt heute auch viel mehr Vorschriften als früher. Früher galt einfach: 'Wenn's lief, dann lief's und wenn nicht, dann nicht'", blickt Grünling zurück.

Baden-Marathon wurde immer beliebter und größer

Von Jahr zu Jahr wurde der Baden-Marathon immer populärer, wodurch die Anzahl der Läufer gestiegen ist: "Damals war es einfach noch eine überschaubare Gruppe an Läufern. Alles war viel familiärer. Das fehlt mir", bedauert Grünling. Inzwischen sind es etwa 10.000 Teilnehmer pro Jahr.

Trotz einiger Veränderungen beim Baden-Marathon ist für ihn eines immer gleichgeblieben: "Nach dem Marathon gehe ich immer mit meiner Frau essen. Da schleiche ich dann ganz müde die Treppe hinunter", so Grünling, der sich auch in diesem Jahr wieder auf diese ganz besondere Tradition freut.

Schranken manchmal ein Hindernis

Wenn Norbert Grünling auf seine Laufkarriere zurückblickt, hat der dreifache Vater schon viel erlebt: Besonders eine peinliche Geschichte - aus organisatorischer Sicht - ist ihm im Gedächtnis geblieben. "Die Läufer mussten einen Bahnübergang überqueren und da ging plötzlich eine Schranke der Bahn herunter. Die Bahn war zwar eigentlich informiert, dass der Marathon stattfindet, aber irgendwie hat sich die Information dann wohl doch verloren", erklärt Grünling.

Die Läufer standen für einige Minuten vor verschlossener Schranke, bekamen später immerhin eine Zeitgutschrift. "Ich war zum Glück schon durch und die schnellen Läufer ohnehin", freut sich Grünling. So ein Fauxpas sei "allerdings die Ausnahme" gewesen, erinnert sich der 76-Jährige an den Marathon 2013.

"Ich will 40 Mal am Marathon teilnehmen"

In diesem Jahr wird Norbert Grünling beim Baden-Marathon auch wieder an den Start gehen - dann zum 37. Mal. So fit der Karlsruher auch immer noch ist, ein wenig macht sich das Alter dann doch bemerkbar. Seit einigen Jahren läuft er daher "nur" noch den Halbmarathon.

"Ich musste einsehen, dass es vom Alter her nicht mehr geht. Man kann die Zeiten von den Anfängen nicht mehr so laufen und das ist eine mentale Umstellung, die zunächst ein wenig am Selbstvertrauen kratzt. Ich habe mir dann wieder bewusst gemacht, dass beim Laufen der Spaß im Vordergrund stehen soll und mich so für den halbe Distanz entschieden", erklärt der Vater von drei Kindern.

Auch wenn es der 76-Jährige mit dem Laufen inzwischen lockerer angeht, ein Ziel hat er noch: "Ich hoffe, dass ich die 40 Teilnahmen schaffe." Am kommenden Wochenende steht dann aber erstmal der (Halb-)Marathon Nummer 37 an - der dann wieder mit dem traditionellen Essen von Norbert Grünling und seiner Frau endet.