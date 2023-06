Laut Polizei Karlsruhe war eine 24-jährige Fahrradfahrerin am Donnerstag, 29. Juni, gegen 18.15 Uhr auf der Kaiserstraße in Richtung Osten unterwegs. Ein 27-Jähriger Radfahrer befuhr zur gleichen Zeit zunächst den Gehweg der Kaiserstraße.

Als der 27-Jährige an der Einmündung der Fasanenstraße jedoch auf die Fahrbahn wechselte und anschließend offenbar entgegen der freigegebenen Richtung auf der Kaiserstraße in Richtung Westen fuhr, stieß er frontal mit der entgegenkommenden Radfahrerin zusammen. Aufgrund der Kollision stürzten beide Zweiradfahrer zu Boden.

Hierbei zog sich die 24-Jährige schwere Verletzungen zu, die in einer Klinik behandelt werden mussten. Der mutmaßliche Unfallverursacher erlitt leichte Verletzungen. An den Fahrrädern entstanden jeweils Sachschäden in Höhe von wenigen hundert Euro.