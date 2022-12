von (pol/jeg)

Am 21. Dezember ist gegen 13.15 Uhr Brandgeruch aus einer Wohnung im Karlsruher Stadtteil Rintheim gemeldet worden. Die Feuerwehr sei daraufhin in der Mannheimer Straße vor Ort gewesen, habe allerdings keinen Brand feststellen können, so ein Sprecher der Polizei Karlsruhe. Die Ursache des vermeintlichen Brandgeruchs sei weiterhin ungeklärt.

Weitere Infos folgen, sobald sie der Redaktion vorliegen.