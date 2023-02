Rheinstetten vor 1 Stunde

Feuerwehreinsatz in Rheinstetten: Badezimmer-Boiler verursacht Brand

Am Dienstagabend, um 20.40 Uhr wurde ein Wohnungsbrand in der Adlerstraße in Rheinstetten-Forchheim gemeldet. Dort stand nach Informationen der Polizei eine Wohnung im Obergeschoss in Brand.