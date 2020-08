vor 1 Stunde Karlsruhe Feuerwehreinsatz in der Südstadt: Seniorin aus verrauchter Wohnung gerettet

In der Augartenstraße, unweit des Karlsruher Zoos, kam es am Donnerstagnachmittag zu einer starken Rauchentwicklung in einer Wohnung. Laut ersten Informationen der Polizei rettete die Feuerwehr eine ältere Dame aus dem Gebäude.