Karlsruhe/Pforzheim vor 41 Minuten

Feuerwehreinsatz auf der A8: Transporter entflammt auf Parkplatz

Am Dienstagabend kam es auf einem Parkplatz der Autobahn 8 in Fahrtrichtung Stuttgart nahe Karlsbad zu einem Feuerwehreinsatz. Ein Transporter sei abgebrannt, was zu einem fünfstelligen Sachschaden geführt habe.