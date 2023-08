Gegen 11.15 Uhr befuhr ein Löschfahrzeug der Feuerwehr Bretten im Rahmen einer Einsatzfahrt die Eppinger Straße in Richtung Gölshausen. Bei einem Überholvorgang verlor der Fahrer offenbar die Kontrolle über das Fahrzeug und geriet ins Schleudern. In der Folge kollidierte das Einsatzfahrzeug mit mehreren Leitplanken und kam letztendlich in einem Straßengraben zum Stillstand.

Drei Feuerwehrleute erlitten nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen und wurden zur weiteren Versorgung in umliegende Krankenhäuser gebracht. Am verunfallten Fahrzeug entstand ein Sachschaden von geschätzt mehreren hunderttausend Euro. Unbeteiligte Personen und Fahrzeuge kamen nicht zu Schaden. Für die Zeit der Unfallaufnahme und Bergung des Löschfahrzeugs war die Fahrbahn gesperrt.