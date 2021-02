vor 1 Stunde Durlach Feuerwehr löscht Küchenbrand in Durlach

Wie die Polizei Karlsruhe gegenüber ka-news.de bestätigt, kam es am Montagvormittag in Durlach zu einem Küchenbrand in der Reichenbachstraße. Mittlerweile sei das Feuer wieder gelöscht.