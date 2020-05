vor 1 Stunde Karlsruhe Frühestens 2023: Wer zieht in die Alte Hauptfeuerwache?

Wenn die Hauptfeuerwache in die neue Wache am Ostadtkreisel umzieht, werden neue Räume in der Ritterstraße frei. Fünf Institutionen haben Bedarf angemeldet - im Herbst 2020 will man bei der Stadt über die weitere Nutzung entscheiden. Einziehen können die neuen Mieter frühestens 2023.