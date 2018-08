Sie springen ein, wenn Menschen Hilfe brauchen: Die Männer und Frauen der Feuerwehr sind bei Feuer, Unfällen, Hochwasser und anderen Ausnahmesituationen vor Ort. Sie stellen sich heldenhaft Situationen, bei denen andere instinktiv die Flucht ergreifen. Dabei werden sie oft Zeuge von unvorstellbarem Leid und Elend - Bilder, die traumatisieren können. Nicht selten brauchen auch Helden nach ihren Einsätzen Hilfe - dann sind Sascha Dietrich und Thomas Kunz mit ihrem Team zur Stelle.

Sascha Dietrich und Thomas Kunz sind Feuerwehrmänner der Berufsfeuerwehr Karlsruhe und betreuen zusammen mit etwa 15 weiteren Kollegen im Einsatznachsorgeteam (ENT) die Karlsruher Feuerwehren. Thomas Kunz ist Einsatzleiter der Feuerwehr Karlsruhe mit dem Spezialgebiet Psychosoziale Notfallversorgung. Sascha Dietrich ist ebenfalls Einsatzleiter in der Branddirektion.

"Wir sind sogenannte 'Peers' der Feuerwehr, also besonders geschulte Einsatzkräfte, und nur für diese zuständig. So haben wir ein besseres Verständnis für unser Gegenüber, wir können unsere eigenen Erfahrungen in das Gespräch mit einbringen", so Thomas Kunz gegenüber ka-news.

Die beiden wissen, es gibt nicht oft "den einen Einsatz", der die Leute umhaut und besonders stark belastet. "Das ist von Mensch zu Mensch unterschiedlich, es gibt verschiedene Parameter", so Sascha Dietrich. "Klar, besonders heftig sind Einsätze, bei denen es um Kinder geht, oder wenn ein Kamerad verletzt wurde. Aber auch, wenn die Einsatzkraft einen anderen persönlichen Bezug hat oder sich selbst in Gefahr begibt. Das belastet!" Und Thomas Kunz ergänzt: "Die Einsätze lassen einen nicht kalt!"

So geschehen beispielsweise Ende Juni: Mittwochmorgen, kurz vor 6.30 Uhr. Ein Reisebus ist auf dem Weg von Bayern in Richtung Frankreich unterwegs. Kurz vor der Großbaustelle auf der A5 passiert der Unfall: Der Bus rast in einen vor ihm fahrenden Mülllaster. Dabei kommt die Reiseleiterin ums Leben, weitere Fahrgäste werden teilweise schwer verletzt. Solche Großeinsätze können die Helfer schon mal emotional belasten.

Was heutzutage als selbstverständlich gilt - nämlich Hilfe und seelische Betreuung der Einsatzkräfte - war es lange Zeit nicht: Noch vor einigen Jahren galten Feuerwehrmänner als harte Kerle, die keine Gefühle zulassen dürfen.

Erst in den 1990er Jahren hat sich das langsam geändert: auch Dank Thomas Kunz und Kollegen. "Damals kam das Thema auf, Stressbewältigung nach dem Einsatz, denn wir haben festgestellt, dass nach den Einsätzen bei den Leuten viel hängen geblieben ist", sagt Kunz.

Es schwebt zwar immer noch das Stigma über dem Helferteam, dass Kollegen, die Hilfe in Anspruch nehmen, keine richtigen Männer, ja vielleicht sogar Weicheier seien. Das sei schlicht Quatsch und falsch. Reden kann bei der Verarbeitung helfen, Situationen und falsche Schuldgefühle klären.

"Wir stecken viel weg! Doch unter unserer Schutzausrüstung sind wir auch nur Menschen mit Gefühlen", sagt Sascha Dietrich, "wir haben keinen Schalter zum Abschalten, das zu vermitteln ist es, worum es uns bei unserer Arbeit geht."

Heute sind die Kollegen der Einsatznachsorge immer da, wenn sie gebraucht werden. Oft werden die beiden gezielt von der Führungskraft angesprochen, manchmal sind sie auch selbst vor Ort und können bewusst auf Kollegen zugehen.

"Wir merken recht schnell, ob das auch von den Einsatzkräften gewünscht ist oder ob jeder schnell seiner Wege gehen möchte", weiß Thomas Kunz. Neben Maßnahmen zur Selbstkontrolle, um nach dem Einsatz einen innerlichen Abschluss zu finden, kann auch ein "Debriefing", also die Einsatznachsorge, in Anspruch genommen werden.

Oft sind die Erinnerungen falsch, da helfen die Kameraden

Gemeinsame Gespräche mit Kollegen können bei eventuellen Schuldgefühlen helfen: "Wir besprechen dann den Einsatz, wer war wo, als der Notruf kam, welche Funktion hatte man, wie hat man den Einsatz vor Ort erlebt und wie waren die Gefühle, als man wieder ans Gerätehaus zurückgekommen ist", sagt Kunz im Gespräch mit ka-news. Manchmal können so die Erinnerungen wieder richtig eingeordnet werden, vor allem wenn einer der Kameraden besonders belastet aus dem Einsatz zurückgekommen ist.

"Wir versuchen dann alle zusammen, das Puzzle zusammenzusetzen." Denn oft trügen die Erinnerungen oder werden übertrieben dargestellt - durch das gemeinsame Betrachten der Fakten kann die Erinnerung wieder geordnet werden.

"Manchmal wären ohne unsere Gespräche die Details eines Einsatzes nie ans Licht gekommen, aber in der Gruppe lösen wir das dann auf und unter Umständen verschwinden dann die Schuldgefühle, die den Kameraden geplagt haben, weil er in seinen Augen einen vermeintlichen Fehler gemacht hat", sagt Thomas Kunz.

Jeder Mensch reagiert anders nach dem Einsatz

Wie erkennt man, ob eine Situation seelische Belastungen hervorruft? Sascha Dietrich weiß um die Symptome: Erste Reaktionen der Helfer sind nach dem Einsatz oft erhöhter Rededrang, Anspannung oder starkes Schwitzen.

Doch das legt sich bei vielen schnell wieder, sie kehren zurück in ihren Alltag. Das gelingt nicht jedem. Weitere Symptome wie Appetitlosigkeit, Schlafstörungen bis hin zu aggressivem Verhalten deuten auf eine Akute Belastungsstörung (ABS) hin. "Das müssen die Kollegen verstehen, dass das passieren kann", sagt Sascha Dietrich. "Wer diese Symptome nicht kennt, denkt vielleicht, das sei nicht normal!"

"Wir therapieren nicht!"

Diesen Reaktionen kann allerdings vorgebeugt werden: "Durch eine trainierte Fitness, lange Berufserfahrung, eine stabile Partnerschaft oder gute Kameradschaft", sagt Thomas Kunz gegenüber ka-news. "Es gibt aber Fälle, da müssen die Kollegen auch in eine Therapie gehen, da vermitteln wir auch gerne!"

Denn der Arbeitsauftrag der beiden Einsatznachsorgekräfte ist für sie klar festgelegt: "Wir therapieren nicht! Wir bieten Hilfe an, aber wir sind nur das Bindeglied zwischen den Seelsorgern und den Psychologen, denn die sind nicht immer von den Kollegen akzeptiert", sagt Sascha Dietrich im Gespräch mit ka-news.

Wie wichtig die Arbeit der beiden Heldenhelfer und ihrem Team ist, zeigt ein Blick in die Zahlen: 2018 gab es für das Team der Einsatznachsorgekräfte mehr Einsätze, als in den vergangenen Jahren zusammengenommen. "Das ist ein Zeichen, dass sie uns wahrnehmen. Die Hemmschwelle, uns zu rufen, ist niedriger. Wir haben in den letzten zehn bis 15 Jahren viel erreicht", sagt Thomas Kunz!

ka-news Hintergrund: Die Notfallseelsorge Karlsruhe, die vor etwa 15 Jahren gegründet wurde, hat im Stadt- und Landkreis zwei Arbeitsbereiche. Das eine ist die klassische Notfallseelsorge für Betroffene, meist sind das kirchliche Mitarbeiter. Das andere ist das Einsatznachsorgeteam, das es für die jeweiligen Hilfsorganisationen gibt.