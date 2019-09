Die Berufsfeuerwehr Karlsruhe zieht um: Von der alten Wache, deren Gebäude mittlerweile unter Denkmalschutz steht, in die neue Hauptfeuerwache im Karlsruher Osten. Geplant war der Umzug ursprünglich im Jahr 2021, doch der Bau ging - untypisch für ein Bauprojekt dieser Größenordnung - schneller vonstatten als angenommen: Ein Jahr früher sollen die Feuerwehrleute ihre Arbeit in der Oststadt aufnehmen können.

Ob Stadthalle oder Kombilösung - eines haben städtische Projekte meist gemeinsam: Der Bau dauert länger als geplant, der ursprüngliche Eröffnungstermin verzögert sich. Doch Ausnahmen bestätigen bekanntlich die Regel - so auch der Fall beim Bau der neuen Hauptfeuerwache der Feuerwehr Karlsruhe.

Alte Wache nicht mehr zeitgemäß

Denn: Eigentlich war der Umzug der Wache erst im Jahr 2021 geplant: Dann sollten die Feuerwehrleute und die gesamte Ausrüstung vom alten Gebäude in der Ritterstraße in die neue Wache am Oststadtkreisel ziehen. Nun soll es aber schon 2020 so weit sein: "Es läuft alles so super, dass wir sehr wahrscheinlich schon ein Jahr früher umziehen", sagt Markus Pulm, stellvertretender Amtsleiter und Sprecher der Branddirektion auf Nachfrage von ka-news.de.

Die alte Hauptfeuerwache an der Ritterstraße ist in die Jahre gekommen. Vor fast einem Jahrhundert, im Jahr 1926, wurde sie erbaut. Mittlerweile steht sie unter Denkmalschutz, doch noch heute rücken die Einsatzkräfte bei einem Brand von dort aus.

Die Wache ist für eine Stadt mit über 300.000 Einwohnern allerdings zu klein geworden. "Sie platzt aus allen Nähten", sagt Markus Pulm. Insbesondere die Fahrzeughalle sei zu klein, die Tore zu eng. "Viele unserer Fahrzeuge finden dort keinen Platz und stehen deshalb an unserem zweiten Standort, der Feuerwache West", so der Sprecher der Branddirektion weiter.

Neue Wache für 64 Millionen Euro

Mit der neuen Hauptfeuerwache an der Wolfartsweierer Straße - in der Nähe des berühmt-berüchtigten "Oststadtkreisels" - soll sich das nun ändern: Seit 2016 ist dort der Bau der neuen Wache im Gange. Rund 64 Millionen Euro hat die Stadt dafür in die Hand genommen.

Direkt neben der neuen Wache steht ein weiteres Gebäude, das für schnelle Hilfe in Notfällen unverzichtbar ist: Die integrierte Leitstelle (ILS) für Feuerwehr, Rettungsdienst und Katastrophenschutz. Dort werden seit 2017 alle Notrufe über die Nummer 112 zentral entgegengenommen.

Vorteil: Flächendeckende Notfallversorgung möglich

Mit dem neuen Standort wird die Feuerwehr künftig im Schnitt schneller bei Einsätzen sein. Denn dann sind die beiden Karlsruher Wachen strategisch besser über die Stadt verteilt. "Die alte Hauptfeuerwache liegt näher an der 'Feuerwache West', die neue hingegen etwas weiter von ihr weg in Richtung Osten", sagt Pulm im Gespräch mit ka-news.de. So werde in Zukunft das Einsatzgebiet besser abgedeckt.

Bevor im kommenden Jahr die Feuerwehrleute mit Sack und Pack einige Kilometer in den Osten ziehen, ist ein Testbetrieb des Neubaus vorgesehen. "Dabei prüfen wir die neue Technik, ob alle Alarme anschlagen und die Lautsprecher funktionieren", sagt Markus Pulm von der Berufsfeuerwehr. Erst danach werden die Floriansjünger nicht mehr von der Ritterstraße, sondern von der Wolfartsweiererstraße aus zu ihren Einsätzen aufbrechen.

