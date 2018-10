Im Oktober 2016 gab es den feierlichen Spatenstich für den Neubau der Hauptfeuerwache in der Karlsruher Oststadt. In den letzten zwei Jahren hat sich dort einiges getan, der Rohbau ist fertig. Bis Ende 2020 sollen die Bauarbeiten abgeschlossen sein, damit 2021 die Feuerwache aus der Ritterstraße endlich umziehen kann.

Im Nebengebäude der neuen Hauptfeuerwache, der Integrierten Leitstelle (ILS), steht noch ein kleines Modell aus Holz mit vielen Spielzeugautos. Daneben wirkt der Mensch riesig. Doch bei der anschließenden Baustellenbesichtigung wendet sich das Blatt: In der Fahrzeughalle der Hauptfeuerwache im Karlsruher Osten fühlt man sich richtig klein. Überhaupt die Maße der Hauptfeuerwache: 125 Meter Länge misst das Gebäude entlang der Wolfartsweierer Straße. Zum Vergleich: Das Schloss hat eine etwa 140 Meter lange Fassade.

Der Innenausbau beginnt in wenigen Monaten

Immerhin, der Rohbau steht schon nach zwei Jahren Bauzeit. "Es ist also quasi das Richtfest, dass wir hier heute feiern", sagt Bürgermeister Klaus Stapf. "Ab Dezember oder Januar werden auch die Fenster alle dicht sein und wir können mit dem Innenausbau starten", erklärt Florian Schramm, Architekt bei Harder Stumpfl Schramm-Architekten gegenüber ka-news.

Die Bauarbeiten liegen laut Florian Geldner, Leiter der Branddirektion, voll im Zeitplan. "Wir planen Anfang 2021 einen Probebetrieb zu starten und dann auch recht schnell einzuziehen", so der Chef der Feuerwehr im Gespräch mit ka-news. "Da freuen wir uns auch schon sehr drauf, die neuen Räume zu beziehen!"

Große Grünanlage auf dem Dach

Die sollen für die Einsatzkräfte, die in zweieinhalb Jahren im Karlsruher Osten einziehen sollen, einiges zu bieten haben. Es gibt einen großen Gemeinschaftsraum, viele Ruheräume, eine Sporthalle, eine Küche mit angrenzender Terrasse und - das ist das Highlight an der neuen Feuerwache - ein großer Dachgarten, fast schon ein Park auf der Fahrzeughalle.

Das Dach soll komplett begrünt werden, sogar Bäume sollen gepflanzt werden. "Das ist wie eine Art Fortführung des Cityparks. Wir werden eine Laufstrecke anlegen und einen kleinen Nutzgarten", sagt Architekt Florian Schramm. "Wir legen viel Wert drauf, dass sich die Kollegen hier wohlfühlen", ergänzt Feuerwehr-Chef Florian Geldner. "Das ist deswegen wichtig, weil die Feuerwehr eine besondere Einrichtung ist, in der die Menschen 24 Stunden am Tag, an 365 Tagen im Jahr arbeiten - da ist es umso wichtiger, dass sie aus einem Umfeld kommen, in dem sie sich wohlfühlen!"

Vorreiterrolle in Deutschland

Dass die neue Feuerwache einen Dachgarten bekommt, liegt an der riesigen Fahrzeughalle, eine Neuheit in Deutschland. "Nicht jedes Fahrzeug bekommt ein Tor, wie man das bisher kennt, sondern mehrere Fahrzeuge stehen in der großen Halle. Dort können sie sich formieren und gemeinsam, durch ein großes Tor, rücken wir dann aus", sagt Florian Geldner gegenüber ka-news. Der Vorteil: In der neuen Halle können die Fahrzeuge platzsparender auf dem Grundstück angeordnet werden.

Das Grundstück an der Wolfartsweierer Straße, direkt an der Bahntrasse, stellte Architekt Florian Schramm vor eine besondere Herausforderung. "Das war von Anfang an der Knackpunkt. Auch der Baugrund, das niedrigstehende Grundwasser und die Kampfmittel, die auf dem Gelände gefunden wurden - da musste ein hoher Aufwand betreiben werden, um das Gelände bebaubar zu machen!"

Die Mühen scheinen sich gelohnt zu haben, keine zwei Jahre nach Baubeginn kann bald schon mit dem Innenausbau begonnen werden. "Immer, wenn ich auf die Baustelle gehe, sehen meine Kollegen einen sehr glücklichen Chef, denn ich freue mich, wenn wir bald hier unsere Feuerwache beziehen können", so Florian Geldner, Leiter der Branddirektion.

