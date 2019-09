Die Berufsfeuerwehr lädt für Samstag, 7. September, von 10 bis 17 Uhr zum Tag der offenen Tür ein - und das wohl zum letzten Mal in der alten Hauptfeuerwache. Neben Übungen, die einen Einblick in die Arbeit und den Alltag der Feuerwehrleute vermitteln, können Besucher die Wache und verschiedene Einsatz­fahr­zeuge besichtigen.

Wie in den vergangenen Jahren demonstriert die Berufsfeuerwehr ihr Aufgabenspektrum und ihre Leistungsfähigkeit. Die Besucher können sich rund um den Beruf des Feuerwehrmanns, zum Brandschutz im Haushalt und auch zum Neubau der Hauptfeuerwache informieren.

"Selbstverständlich laufen auch Führungen in der Feuerwache in der Ritterstraße und für Kinder und Jugendliche gibt es ein umfangreiches Mitmachangebot", so die Berufsfeuerwehr Karlsruhe in einer Pressemitteilung. Höhepunkte des Tages seien die Schauübungen um 11 und um 15 Uhr.

Neue Hauptfeuerwache wird ein Jahr früher fertig

Es ist vermutlich der letzte Tag der offenen Türe auf dem Gelände der Ritterstraße 48, denn: Schon 2020 - und damit ein Jahr früher als geplant - soll die Wehr in die neue Hauptfeuerwache am Ostring umsiedeln. "Voraussichtlich werden wir früher fertig und können schon im nächsten Jahr umziehen, der genaue Termin steht allerdings noch nicht sicher fest", sagt Markus Pulm, Pressesprecher der Feuerwehr, auf Nachfrage von ka-news.de.

