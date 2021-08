vor 1 Stunde Karlsruhe Feuerwehr im Moment wegen Wohnungsbrand in Mühlburg im Einsatz

Wie die Polizei in einer Eilmeldung bekannt gibt, läuft aktuell ein Feuerwehreinsatz in Mühlburg. Nach ersten Informationen brach zirka gegen 6 Uhr ein Feuer in der Ludwig-Marum-Straße aus. Die Feuerwehr ist aktuell im Einsatz. Anzeichen auf Verletzte gibt es wohl keine.