"Eine anwesende Tierärztin hatte uns zur Hilfe gerufen, dem Tier wieder auf die Beine zu helfen. Bei dieser Witterung kann so ein Sturz für das Tier lebensgefährlich sein", heißt es auf Nachfrage der Redaktion. Mithilfe einer Schlinge und dem Traktor eines anwesenden Bauers konnte dem Tier schnell geholfen werden. Anschließend durfte das Pferd zurück in den Stall. Es gehe ihm soweit gut, so die Feuerwehr. Der Verkehr wurde durch den Vorfall nicht beeinträchtigt.