Am vergangenen Wochenende war ganz schön was los. Allerdings nicht im positiven Sinne. Zunächst brannten Donnerstagnacht in Karlsruhe Daxlanden einige Fahrzeuge. Am Freitag gingen in der Süd- und Oststadt insgesamt acht Mülltonnen in Flammen auf. Einen Tag später setzte der Täter weitere Müllcontainer in Brand.

Wie viele Mülltonnen schlussendlich dem Feuer zum Opfer fielen, teilt die Polizei nicht mit. Um die 20 Stück dürften es jedoch gewesen sein. Der Schaden bewegt sich laut den Pressemitteilungen der Polizei im fünfstelligen Bereich.

Zündeln in Karlsruhe: Kein Trend bei Jugendlichen erkennbar

Die gute Nachricht ist: In beiden Fällen konnte jeweils ein Tatverdächtiger festgenommen werden. Beide ungefähr im selben Alter. Einen "Trend" zur Brandstiftung bei Jugendlichen kann die Polizei allerdings nicht bestätigen.

"Die Anzahl minderjähriger Tatverdächtiger in Fällen von Brandstiftung auf einem gleichbleibend niedrigen Niveau. Ein Anstieg oder Trend ist hier nicht zu verzeichnen", heißt es gegenüber ka-news.de. Darüber hinaus stehen die Fälle, so die Polizei, nach bisherigen Erkenntnissen in keiner Verbindung zueinander.

Polizei ist auf Mülltonnen-Brandstiftung "sensibilisiert"

Doch bis die Ermittlungen abgeschlossen sind, besteht immer noch die Unschuldsvermutung. Bedeutet: Ob die beiden Jugendlichen tatsächlich die Täter sind, ist noch nicht zu 100 Prozent sicher. Mehr Streifen wird die Polizei jedoch nicht unbedingt fahren. Dennoch habe die Polizei die Umgebung im Blick.

"Die Polizeidienststellen im Stadtgebiet sind im Hinblick auf die zurückliegenden Brände sensibilisiert und berücksichtigen die Vorkommnisse im Rahmen der Streifentätigkeit", so die Polizei.

Jüngstes Beispiel: Der 18-jährige Tatverdächtige wurde bei einer Streifenfahrt in der Sophienstraße geschnappt - kurz nachdem eine brennende Mülltonne in der Kaiserallee gemeldet worden war.