Bisherigen Erkenntnissen zufolge wurde der Polizei gegen 2.30 Uhr ein brennender Mülleimer nahe des Schloss Gottesaue gemeldet. Auf der Anfahrt zum Brandort entdeckte eine Polizeistreife zwei weitere qualmende Mülltonnen in der Wolfartsweierer Straße.

Im Zeitraum bis 6.25 Uhr meldeten Anwohner und Passanten weitere Mülleimer-Brände im Otto-Dullenkopf-Park, der Durlacher Allee, der Schönfeldstraße, der Werthmannstraße sowie der Ludwig-Ehrhard-Allee.

Bei einem Feuer war die Rauchentwicklung so stark, dass in der Durlacher Allee sogar einige Bewohner ihre Wohnungen verlassen mussten. Sie durften nach den Löscharbeiten wieder zurück in ihre Wohnungen.

Wer kann Hinweise geben?

"Trotz intensiver Fahndung der Polizei mit Unterstützung eines Hubschraubers konnte kein Tatverdächtiger festgestellt werden. Bereits in den frühen Morgenstunden des Donnerstags hatte ein Unbekannter in der Gerwigstraße und in der Straße Alter Schlachthof wohl mehrere Müllcontainer angezündet", so die Polizei in einer Pressemitteilung.

Ersten Schätzungen zufolge beläuft sich der Schaden auf rund 9.000 Euro. Gebäude wurden durch die Brände nicht in Mitleidenschaft gezogen. Zur Sicherung der Spuren an den Brandorten wurde die Kriminaltechnik hinzugezogen. Zeugen oder Hinweisgeber sollen sich bitte unter der Telefonnummer 0721/ 49 07 0 bei der Polizei melden.

Erst einen Tag zuvor, am Donnerstagabend, wurden in Karlsruhe-Daxlanden mehrere Feuer gemeldet. Ein 16-jähriger Tatverdächtiger konnte bereits festgenommen werden.